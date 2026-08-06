Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

6 августа 2026, 11:03

2027 Midwest Patriot MD3: новый уровень роскоши и автономии среди кемперов

2027 Midwest Patriot MD3: новый уровень роскоши и автономии среди кемперов

Midwest Patriot MD3 2027: премиальный автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter с рекордной автономностью и отделкой в Maybach-стиле

2027 Midwest Patriot MD3: новый уровень роскоши и автономии среди кемперов

В 2027 году Midwest Automotive Designs вывела на рынок Patriot MD3 - премиальный кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter. Модель сочетает роскошный интерьер, продвинутую автономию и компактные габариты, что особенно актуально для путешествий.

В 2027 году Midwest Automotive Designs вывела на рынок Patriot MD3 - премиальный кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter. Модель сочетает роскошный интерьер, продвинутую автономию и компактные габариты, что особенно актуально для путешествий.

Рынок компактных домов на колесах продолжает удивлять новыми решениями, и Midwest Patriot MD3 2027 года — яркое тому подтверждение. Эта модель на базе Mercedes-Benz Sprinter 170EXT сразу бросается в глаза сочетанием премиального уровня отделки и продуманной автономии, что особенно важно для тех, кто ценит комфорт в путешествиях без лишних компромиссов.

Patriot MD3 - результат работы Midwest Automotive Designs, компании из Индианы, которая с 2000 года занимается производством Sprinter. После вхождения в состав REV Group в 2017 году, бренд сделал ставку на премиум-сегмент класса B, и MD3 стала логичным развитием этой стратегии.

Главная особенность Patriot MD3 – это не только богатая комплектация, но и продуманная эргономика. Внутри - три капитанских кресла Майбах-стиля, просторная зона отдыха с трансформируемым диваном и двумя оттоманками, а также полноценная кухня с увеличенным холодильником и отдельной морозильной плитой. Высота салона 188 см, множество окон и сдвинутые вверх шкафы создают ощущение простора, отделка из натурального дерева и кожи подчеркивает статус модели.

Фото: Midwest Automotive Designs/ General RV

Техническая часть не уступает интерьеру: дизельный двигатель 2,0 л (208 л.с., 332 Нм) с 9-ступенчатым автоматом, полный набор современных ассистентов и внедорожные опции BFGoodrich позволяют уверенно чувствовать себя на любых дорогах. Электрическая система Freedom 1080 Hybrid Power Pack с собственными батареями (до 1080 Ач), солнечными панелями (320 Вт) и инвертором 3000 Вт обеспечивает до 60 часов автономной работы кондиционера - показатель, который редко встречается даже среди более крупных автодомов.

В Patriot MD3 есть все для длительных поездок: 27-литровый бак для чистой воды, 24-литровый для сточной, полноценный санузел с душем и керамическим унитазом, бойлер Timberline, мощная климатическая система (кондиционер 15 000 БТЕ и отопление 22 000 БТЕ), а также современная мультимедиа с LG TV и Alpine-звуком. Для хранения вещей предусмотрены внутренние шкафы и гардероб, кухня с индукционной плитой и микроволновой печью.

Снаружи Patriot MD3 выглядит сдержанно, но функционально: затемненные стекла, электроприводные маркизы с панелью, наружный душ, антенны HDTV, багажник на крыше и дополнительные KC-фары. Все это делает модель не только комфортной, но и практичной для путешествий в любых условиях.

Стоимость Patriot MD3 стартует от 260 000 долларов (21 млн рублей по текущему курсу) без учета опций, что выводит его в премиальный сегмент. Однако эксперты отмечают, что за эти деньги покупатель получает полноценный мобильный дом с высоким уровнем отделки и автономности. Кстати, интерес к индивидуализации и премиум-решениям в автодомах растет во всем мире — похожая тенденция может проявиться и в других сегментах, например, в тюнинге спорткаров, как это видно на примере уникального проекта на базе Toyota GR86 .

Для российского рынка Patriot MD3 может подойти тем, кто ищет максимальный комфорт и независимость в поездках по стране. В условиях роста популярности автотуризма и ограниченного выбора премиальных автодомов, такие модели способны задавать новые стандарты качества и автономии. Важно учитывать, что компания Midwest Automotive Designs предлагает широкий выбор опций по отделке и оснащению, которые позволяют адаптировать Patriot MD3 под запросы владельца.

Упомянутые марки: Mercedes
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