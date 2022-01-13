20-летний парень может сесть на 5 лет за то, что разбил комплекс фото- и видеофиксации
Поймали злоумышленника довольно оперативно. При этом пресс-служба УМВД России по г. Севастополю делает акцент на другом: «В результате совершённых противоправных действий владельцу причинён значительный материальный ущерб — стоимость комплекса превышает один миллион рублей».
В отношении вандала возбуждено уголовное дело по статье 167 часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишение свободы на тот же срок.
Хвастаться, увы, нечем, однако не только в нашей стране случаются подобные акты вандализма. Как писал портал 110km.ru почти год назад, вопиющий случай имел место в федеральной земле Северная Рейн-Вестфалия (Германия). Не успели там помпезно открыть крутой радарный комплекс «Бернхард», на который было потрачено около 230 000 евро, как его вскоре разгромили.
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