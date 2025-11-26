Легендарный Viper с двойным турбо и 2100 л.с. бросает вызов элите – стоит ли платить миллионы

26 ноября 2025, 19:28
2100-сильный Dodge Viper ACR Extreme: американский гиперкар без заоблачной цены
2100-сильный Dodge Viper ACR Extreme: американский гиперкар без заоблачной цены
В 1992 году на дорогах появился автомобиль, который изменил представление о мощности. Это был не утонченный европейский спорткар, а настоящий американский монстр. Его создатели вдохновлялись классикой, но сделали ставку на грубую силу. Почему этот Viper способен удивить даже сегодня? Узнайте, как он конкурирует с гиперкарами, не требуя баснословных вложений.
Когда в начале 90-х на американских дорогах появился Viper, автолюбители сразу поняли: перед ними нечто особенное. Это был очередной не изысканный спорткар из Европы, настоящий бунтарь, созданный для того, чтобы шокировать и восхищаться. В основе концепции лежит идея возродить дух классического Шелби , но сделать это в американском стиле — с высокой мощностью и значительными компромиссами.
Главной изюминкой Dodge Viper стал его огромный двигатель V10, позаимствованный у грузовика и доработанный инженерами для экстремальных условий. С годами Viper только наращивал мощь, и сегодня в версии ACR Extreme с турбонаддувом он выдаёт невероятные 2100 лошадиных сил. Такой показатель ставит его в один ряд с ведущими гиперкарами мира, при этом Viper не требует для покупки миллионов долларов.
Согласно autoevolution, этот автомобиль не просто быстрый — он буквально разрывает шаблоны. Его динамика говорит сама за себя: разгон занимает считанные секунды, а максимальная скорость превосходит все разумные пределы. Однако инженеры уделили внимание не только мощности — они тщательно проработали аэродинамику, подвеску и тормозную систему, чтобы автомобиль оставался управляемым даже на грани своих возможностей.
Экстерьер Viper остался верен себе: агрессивные линии, массивный капот, огромные воздухозаборники и уникальное антикрыло. В салоне — минимум излишеств и максимальная функциональность. Всё здесь подчинено одной цели: дать водителю полный контроль над этим монстром. Даже опытные пилоты признают, что раскрыть весь потенциал Viper можно только в умелых руках.
Примечательно, что, обладая такой мощью и харизмой, Viper ACR Extreme не имеет цены коллекционного гиперкара. Его стоимость в разы ниже, чем у европейских конкурентов, а эмоций и адреналина он дарит ничуть не меньше. Для многих поклонников скорости это решающий аргумент: зачем переплачивать за бренд, если можно получить чистую мощь и драйв?
Таким образом, Dodge Viper ACR Extreme — это больше чем просто автомобиль; это символ одержимости в создании спорткаров. Он не стремится быть универсальным и не пытается понравиться всем. Его задача — удивлять, пугать и вдохновлять. И с ней он справляется на отлично, доказывая, что настоящая страсть к скорости не измеряется одним лишь ценником.
Похожие материалы Додж
-
21.11.2025, 04:33
Стоит ли покупать Dodge Viper SRT-10 2003 года за 40 тысяч долларов
Редкий Dodge Viper SRT-10 2003 года выставлен на продажу за 40 тысяч долларов. Автомобиль привлекает мощным мотором и состоянием, но цвет и возможные нюансы с документами вызывают вопросы. Стоит ли рассматривать такой вариант — разберемся в деталях.Читать далее
-
14.11.2025, 12:26
Почему превращение Dodge Viper в внедорожник оказалось не такой уж хорошей идеей
Эксперимент с превращением спорткара в внедорожник обернулся неожиданными трудностями. Владелец Dodge Viper поделился опытом эксплуатации машины вне асфальта. Оказалось, что не все детали выдерживают такие нагрузки. Некоторые решения производителя вызывают вопросы. Читайте, с какими нюансами столкнулся энтузиаст.Читать далее
-
06.10.2025, 07:08
Редкий Dodge Viper 2014 года ушел с молотка за рекордную сумму
На рынке появился уникальный спорткар, который редко встречается в продаже. Его состояние практически идеальное, а пробег минимален. Покупатель заплатил за него огромную сумму. Подробности сделки и почему этот автомобиль так ценится – в нашем материале.Читать далее
-
09.01.2023, 13:05
5 автомобилей с лучшими тормозами
Одна из популярных характеристик автомобиля – время разгона от нуля до 100 км/ч. Но когда дело заходит о мощных спорткарах, следует также обращать внимание на эффективность тормозной системы.Читать далее
-
28.06.2022, 17:52
Антикрылья, дефлекторы и спойлеры: для чего они нужны, за что отвечают?
Автомобилисты, уверен, неоднократно сталкивались с такими понятиями, как спойлеры, антикрылья и дефлекторы. Однако, далеко не каждый из нас даст четкое и правильное определение каждому из них. Читать далее
-
08.10.2021, 16:46
Самые дорогие автомобили, проданные на Авито в 2021 году
Каждый день на Авито появляются сотни тысяч новых объявлений. Встречаются среди них и редкие дорогие автомобили. Цена некоторых достигает десятков миллионов рублей.Читать далее
-
12.04.2021, 16:40
ТОП-10 космически быстрых споркаров, которые можно купить в России
Ко Дню космонавтики эксперты онлайн-сервиса для покупки и продажи автомобилей СберАвто выбрали из своей базы десять самых быстрых машин, которые сейчас продаются в разных городах России.Читать далее
-
27.11.2025, 08:43
Выпуск автомобилей в России рухнул: октябрь 2025 года стал провальным
В октябре 2025 года российские автозаводы резко снизили темпы. Производство легковых и грузовых машин упало почти наполовину. АвтоВАЗ удивил новым кроссовером, но это не спасло статистику. Что происходит на рынке?Читать далее
-
27.11.2025, 08:36
В сети показали фантазию на тему Hyundai Tucson 2027 года — каким он точно не будет
В интернете появился необычный рендер Hyundai Tucson 2027 года. Он не отражает реальный дизайн будущей модели. Официальная премьера ожидается в 2026 году. В линейке появится спортивная версия Tucson N. Подробности о настоящем облике и технических изменениях держатся в секрете.Читать далее
-
27.11.2025, 08:24
Teknorot вошел в топ-500 НИОКР-центров Турции и представил 46 новинок
Teknorot снова удивил рынок. Компания попала в топ-500 НИОКР-центров Турции. В ноябре представлено 46 новых позиций. Какие бренды получили свежие детали - интрига раскрыта полностью.Читать далее
-
27.11.2025, 08:12
Opel Astra 2026 года получит новую решетку Vizor с подсветкой и обновленный дизайн
В 2026 году Opel Astra готовится к заметному обновлению. Модель получит современный облик и новые дизайнерские решения. Производитель внедрит светящуюся эмблему и переработанную переднюю часть. Ожидаются и другие интересные изменения. Подробности – в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Додж
-
21.11.2025, 04:33
Стоит ли покупать Dodge Viper SRT-10 2003 года за 40 тысяч долларов
Редкий Dodge Viper SRT-10 2003 года выставлен на продажу за 40 тысяч долларов. Автомобиль привлекает мощным мотором и состоянием, но цвет и возможные нюансы с документами вызывают вопросы. Стоит ли рассматривать такой вариант — разберемся в деталях.Читать далее
-
14.11.2025, 12:26
Почему превращение Dodge Viper в внедорожник оказалось не такой уж хорошей идеей
Эксперимент с превращением спорткара в внедорожник обернулся неожиданными трудностями. Владелец Dodge Viper поделился опытом эксплуатации машины вне асфальта. Оказалось, что не все детали выдерживают такие нагрузки. Некоторые решения производителя вызывают вопросы. Читайте, с какими нюансами столкнулся энтузиаст.Читать далее
-
06.10.2025, 07:08
Редкий Dodge Viper 2014 года ушел с молотка за рекордную сумму
На рынке появился уникальный спорткар, который редко встречается в продаже. Его состояние практически идеальное, а пробег минимален. Покупатель заплатил за него огромную сумму. Подробности сделки и почему этот автомобиль так ценится – в нашем материале.Читать далее
-
09.01.2023, 13:05
5 автомобилей с лучшими тормозами
Одна из популярных характеристик автомобиля – время разгона от нуля до 100 км/ч. Но когда дело заходит о мощных спорткарах, следует также обращать внимание на эффективность тормозной системы.Читать далее
-
28.06.2022, 17:52
Антикрылья, дефлекторы и спойлеры: для чего они нужны, за что отвечают?
Автомобилисты, уверен, неоднократно сталкивались с такими понятиями, как спойлеры, антикрылья и дефлекторы. Однако, далеко не каждый из нас даст четкое и правильное определение каждому из них. Читать далее
-
08.10.2021, 16:46
Самые дорогие автомобили, проданные на Авито в 2021 году
Каждый день на Авито появляются сотни тысяч новых объявлений. Встречаются среди них и редкие дорогие автомобили. Цена некоторых достигает десятков миллионов рублей.Читать далее
-
12.04.2021, 16:40
ТОП-10 космически быстрых споркаров, которые можно купить в России
Ко Дню космонавтики эксперты онлайн-сервиса для покупки и продажи автомобилей СберАвто выбрали из своей базы десять самых быстрых машин, которые сейчас продаются в разных городах России.Читать далее
-
27.11.2025, 08:43
Выпуск автомобилей в России рухнул: октябрь 2025 года стал провальным
В октябре 2025 года российские автозаводы резко снизили темпы. Производство легковых и грузовых машин упало почти наполовину. АвтоВАЗ удивил новым кроссовером, но это не спасло статистику. Что происходит на рынке?Читать далее
-
27.11.2025, 08:36
В сети показали фантазию на тему Hyundai Tucson 2027 года — каким он точно не будет
В интернете появился необычный рендер Hyundai Tucson 2027 года. Он не отражает реальный дизайн будущей модели. Официальная премьера ожидается в 2026 году. В линейке появится спортивная версия Tucson N. Подробности о настоящем облике и технических изменениях держатся в секрете.Читать далее
-
27.11.2025, 08:24
Teknorot вошел в топ-500 НИОКР-центров Турции и представил 46 новинок
Teknorot снова удивил рынок. Компания попала в топ-500 НИОКР-центров Турции. В ноябре представлено 46 новых позиций. Какие бренды получили свежие детали - интрига раскрыта полностью.Читать далее
-
27.11.2025, 08:12
Opel Astra 2026 года получит новую решетку Vizor с подсветкой и обновленный дизайн
В 2026 году Opel Astra готовится к заметному обновлению. Модель получит современный облик и новые дизайнерские решения. Производитель внедрит светящуюся эмблему и переработанную переднюю часть. Ожидаются и другие интересные изменения. Подробности – в нашем материале.Читать далее