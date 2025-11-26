Легендарный Viper с двойным турбо и 2100 л.с. бросает вызов элите – стоит ли платить миллионы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

26 ноября 2025, 19:28

2100-сильный Dodge Viper ACR Extreme: американский гиперкар без заоблачной цены

2100-сильный Dodge Viper ACR Extreme: американский гиперкар без заоблачной цены

Легендарный Viper с двойным турбо и 2100 л.с. бросает вызов элите – стоит ли платить миллионы

2100-сильный Dodge Viper ACR Extreme: американский гиперкар без заоблачной цены

В 1992 году на дорогах появился автомобиль, который изменил представление о мощности. Это был не утонченный европейский спорткар, а настоящий американский монстр. Его создатели вдохновлялись классикой, но сделали ставку на грубую силу. Почему этот Viper способен удивить даже сегодня? Узнайте, как он конкурирует с гиперкарами, не требуя баснословных вложений.

В 1992 году на дорогах появился автомобиль, который изменил представление о мощности. Это был не утонченный европейский спорткар, а настоящий американский монстр. Его создатели вдохновлялись классикой, но сделали ставку на грубую силу. Почему этот Viper способен удивить даже сегодня? Узнайте, как он конкурирует с гиперкарами, не требуя баснословных вложений.

Когда в начале 90-х на американских дорогах появился Viper, автолюбители сразу поняли: перед ними нечто особенное. Это был очередной не изысканный спорткар из Европы, настоящий бунтарь, созданный для того, чтобы шокировать и восхищаться. В основе концепции лежит идея возродить дух классического Шелби , но сделать это в американском стиле — с высокой мощностью и значительными компромиссами.

Главной изюминкой Dodge Viper стал его огромный двигатель V10, позаимствованный у грузовика и доработанный инженерами для экстремальных условий. С годами Viper только наращивал мощь, и сегодня в версии ACR Extreme с турбонаддувом он выдаёт невероятные 2100 лошадиных сил. Такой показатель ставит его в один ряд с ведущими гиперкарами мира, при этом Viper не требует для покупки миллионов долларов.

Согласно autoevolution, этот автомобиль не просто быстрый — он буквально разрывает шаблоны. Его динамика говорит сама за себя: разгон занимает считанные секунды, а максимальная скорость превосходит все разумные пределы. Однако инженеры уделили внимание не только мощности — они тщательно проработали аэродинамику, подвеску и тормозную систему, чтобы автомобиль оставался управляемым даже на грани своих возможностей.

Экстерьер Viper остался верен себе: агрессивные линии, массивный капот, огромные воздухозаборники и уникальное антикрыло. В салоне — минимум излишеств и максимальная функциональность. Всё здесь подчинено одной цели: дать водителю полный контроль над этим монстром. Даже опытные пилоты признают, что раскрыть весь потенциал Viper можно только в умелых руках.

Примечательно, что, обладая такой мощью и харизмой, Viper ACR Extreme не имеет цены коллекционного гиперкара. Его стоимость в разы ниже, чем у европейских конкурентов, а эмоций и адреналина он дарит ничуть не меньше. Для многих поклонников скорости это решающий аргумент: зачем переплачивать за бренд, если можно получить чистую мощь и драйв?

Таким образом, Dodge Viper ACR Extreme — это больше чем просто автомобиль; это символ одержимости в создании спорткаров. Он не стремится быть универсальным и не пытается понравиться всем. Его задача — удивлять, пугать и вдохновлять. И с ней он справляется на отлично, доказывая, что настоящая страсть к скорости не измеряется одним лишь ценником.

Упомянутые модели: Dodge Viper
Упомянутые марки: Dodge
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Додж

Похожие материалы Додж

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Летающие автомобили: Три проекта, уже стоящие на пороге реальной эксплуатации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Новосибирск Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться