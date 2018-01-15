15 января 2018, 13:08

22 российских дилера Infiniti сообща продали 4972 автомобиля

Вывод на российский рынок сразу двух новых моделей - Q60 и Q50 позволил бренду Infiniti закончить 2017 год с 10-процентным ростом продаж относительно двенадцати месяцев 2016-го.
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Согласно данным компании, всего было реализовано 4 972 новых автомобиля. На данный момент модельный ряд Infiniti насчитывает 9 автомобилей. При этом общее количество официальных дилеров марки достигло цифры 22 – за счет пополнения дилерского портфеля новым московским игроком.

Продажам автомобилей помогают программы лояльности для клиентов. К примеру, у владельцев QX80 есть отдельный персональный менеджер, который поможет по всем вопросам, касающимся автомобилей, программа кредитования Infiniti Finance, дополненная совсем недавно новым продуктом с остаточным платежом Infiniti Invite, и программа Trade-in.

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Форум Infiniti QX56
| Кому: Aybek В сервис центр обращайтесь, там вам все это настроят. Если нет сервис центров рядом, ищите тогда возможность подключения к бортовому компьютеру по шнуру. По другому вы эти вопросы никак не решите. Если с датчиком бокового интервала и датчиком температуры ошибки и их возможно починить, ...
Асламбек
Форум Infiniti FX35
| Кому: Евгений Якимов Поддержу вас. Сестра двоюродная со своим ухажером купила данную машину б.у. в кредит (я против такого, денег у людей нет, зато взяли кредит и с помощью родственников отдают его) . Работа ее связана с постоянными разъездами между городами, ухажер в качестве водителя. Фирма оплачивает ...
Михаил
Форум Infiniti QX80
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
Иван
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22 российских дилера Infiniti сообща продали 4972 автомобиля
Согласно данным компании, всего было реализовано 4 972 новых автомобиля. На данный момент модельный ряд Infiniti насчитывает 9 автомобилей. При этом общее количество официальных дилеров марки достигло цифры 22 – за счет пополнения дилерского портфеля новым московским игроком.Продажам автомобилей помогают программы лояльности для клиентов. К примеру, у владельцев QX80 есть отдельный персональный менеджер, который поможет по всем вопросам, касающимся автомобилей, программа кредитования Infiniti Finance, дополненная совсем недавно новым продуктом с остаточным платежом Infiniti Invite, и программа Trade-in.
2018-01-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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