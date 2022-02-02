23-летний украинский миллионер разбил новенькую Ferrari во время тест-драйва
Фото: unian.net
Видео снято с пассажирского сидения. Видно, что в какой-то момент водитель резко дернул руль и потерял контроль над автомобилем. Машина заскочила на поребрик, разбила переднюю часть и, судя по подтекам на асфальте, повредила что-то под днищем. Ремонт в любом случае дешевым не будет. Одна замена бампера и сплиттера Ferrari влетит в копеечку. Алексей Слобоженко сначала разместил видео инцидента в своем аккаунте в инстаграм, а затем ограничил к нему доступ. Однако ролик успел разлететься по Сети.
Ferrari SF90 Stradale – современный флагман модельного ряда Ferrari с гибридной силовой установкой мощностью 1 000 л.с. С места до 100 км/ч он разгоняется за 2,5 секунды, а до 200 км/ч – за 6,7 секунды. Максимальная скорость составляет 340 км/ч. Стоит итальянский суперкар более 1 млн долларов.
Александр Слобоженко – основатель арбитражной команды Traffic Devils, которая специализируется на привлечении клиентов на сайты онлайн-казино. Ежемесячный доход компании от заманивания в сети нелегальных казино доверчивых игроманов составляет порядка 1 млн долларов.
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