«24 часа Ле-Мана»: главное автособытие июня
Гонка по сверхскоростному кольцу Сартэ, в котором автодром соединен с дорогами общего пользования, из года в год собирает сотни тысяч фанатов. Кто-то даже приезжает с палатками, чтобы на все 100% погрузиться в атмосферу суточного марафона.
Фанаты автоспорта единогласны: 85-й по счету «Ле-Ман» был одним из самых драматичных и нервных за последние годы. Еще задолго до старта напряжение буквально висело в боксах и паддоке. В самой престижном классе гонок на выносливость — LMP1 — участвовали только два соперничающих производителя: Toyota и Porsche. Последние побеждали в Ле-Мане последние два года, однако фаворитом этой гонки считалась именно японская команда. Главной интригой класса GT на этот раз стало классическое противостояние Ford и Ferrari. Но россияне конечно же болели за нашу команду — G-Drive Racing. Завоевав поул-позицию, экипаж в составе Романа Русинова, Алекса Линна и Пьера Тирье считался фаворитом в классе LMP2.
Увы, в этом году россиянам не удалось покорить «Ле-Ман»: победа – в третий раз подряд – досталась команде Porsche. Причем досталась она экипажу, который в первой части гонки потерял из-за длительного ремонта в боксах три с половиной часа!
Многочисленные проблемы у заводских команды LMP1 (из пяти машин в строю после половины марафона остались только две) привели к удивительной ситуации: всего за час до финиша на первой позиции в абсолютном зачете шел экипаж команды знаменитого актера Джеки Чана, которая является одним из главных конкурентов G-Drive Racing в категории LMP2! И все же за несколько минут до финиша прототипу Porsche Тимо Бернхарда, Брендона Хартли и Эрла Бамбера удалось вырваться вперед. Но и то, что в первой тройке общего зачета оказались два экипажа LMP2, стало большой неожиданностью и продемонстрировало, насколько сложной и непредсказуемой гонкой является «Ле-Ман» даже для мощнейших команд крупных автоконцернов.
Конечно же, зрители следят за гонкой не все 24 часа. Кольцевая трасса длиной почти 16 км – это и спортивная площадка, и парк развлечений под открытым небом. Там есть автосалоны, рестораны, аттракционы, лавка с сувенирами на гоночную тематику и даже собственный музей. Хочешь более активных развлечений – можешь поездить на картах или полетать на вертолете. И, конечно, мало кто может устоять перед соблазном прокатиться на колесе обозрения, с которого видно большую часть трассы – в том числе стартово-финишную прямую, последнюю шикану. После церемонии награждения любой желающий мог зайти в гостевую зону Porsche, чтобы вблизи посмотреть на трофей, который достался команде уже третий год подряд.
Так каково это – своими глазами увидеть битву лучших болидов мира? Это мечта, ставшая реальностью, – считает Сергей Дмитриев. Чтобы попасть на марафон бесплатно, он заправлял премиальным топливом G-Drive два автомобиля в рамках акции «24 часа Ле-Мана своими глазами» сети АЗС Газпромнефть, и успел залить в баки больше 1200 литров.
«Я очень рад, что побывал на такой легендарной гонке, как «24 часа Ле-Мана». Это мероприятие заряжает позитивом – здесь много настоящих фанатов автогонок, для которых это событие одно из самых главных в году. Их настроение и эмоции заряжают тебя очень надолго. Несмотря на то, что болид G-Drive Racing сошел, от путешествия я в полном восторге. Удалось побывать в паддоке команды, увидеть болид вживую. Конечно, это непередаваемые ощущения – там нужно быть, видеть и слышать, чтобы представлять масштаб события», – рассказал Сергей.
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