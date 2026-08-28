Массовый отзыв седанов связан с риском возгорания из‑за перегрева цепи освещения

27 тысяч Lucid Air отозваны в США: выявлен риск возгорания из-за электрики

Lucid объявила крупнейший отзыв в своей истории: более 27 тысяч седанов Air в США оказались под угрозой из-за возможного перегрева цепи наружного освещения. Эксперты отмечают, что проблема может привести не только к отключению фар, но и к возгоранию. Что грозит владельцам и как компания решает ситуацию - в материале.

Lucid объявила крупнейший отзыв в своей истории: более 27 тысяч седанов Air в США оказались под угрозой из-за возможного перегрева цепи наружного освещения. Эксперты отмечают, что проблема может привести не только к отключению фар, но и к возгоранию. Что грозит владельцам и как компания решает ситуацию - в материале.

Для российских автолюбителей новость о масштабном отзыве Lucid Air в США может показаться далекой, но на самом деле она отражает важную тенденцию: даже самые современные электромобили не застрахованы от серьезных технических проблем. Это особенно актуально на фоне растущего интереса к электрокарам и обсуждения их безопасности.

Компания Lucid вынуждена отозвать 27 185 своих флагманских электроседанов Air на американском рынке. Причина - выявленный риск перегрева электрической цепи наружного освещения. Такая неисправность способна привести не только к частичному или полному отключению фар и других внешних световых приборов, но и к возгоранию автомобиля. Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) уже рекомендовало владельцам парковать машины исключительно на открытых площадках и вдали от зданий до устранения дефекта.

Lucid оперативно подготовила обновление программного обеспечения, которое устанавливается дистанционно. Это позволяет устранить проблему без необходимости посещения сервисного центра, что особенно важно при столь большом количестве затронутых автомобилей. Для Lucid этот отзыв стал крупнейшим за всю историю компании - для сравнения, в 2025 году по всему миру было поставлено всего 15 841 автомобиль этой марки.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Lucid сталкивается с массовыми отзывами. Ранее в 2026 году компания уже отзывала 2 039 машин из-за риска потери мощности электромотора, а также более 10 тысяч автомобилей из-за проблем с изображением с камеры заднего вида. Подобные инциденты подчеркивают, что даже премиальные электрокары не застрахованы от технических сложностей, а их владельцам приходится быть особенно внимательными к сообщениям производителя.

В контексте мирового рынка электромобилей такие случаи становятся все более заметными. Например, недавно Ford отзывал 565 тысяч внедорожников из-за угрозы возгорания двигателя, а Geely и Dodge также объявляли масштабные сервисные кампании по другим причинам. Это создает впечатление, что с ростом числа электромобилей на дорогах увеличивается и количество связанных с ними технических вызовов.

Для российских покупателей, которые только присматриваются к электромобилям или уже владеют ими, подобные новости служат напоминанием: важно следить за отзывными кампаниями и своевременно реагировать на рекомендации производителей. Массовый отзыв Lucid Air может указывать на необходимость более строгого контроля качества и постоянного совершенствования технологий безопасности в быстро развивающемся сегменте электромобилей. По имеющимся данным, большинство подобных неисправностей устраняется обновлениями ПО, однако риск для владельцев сохраняется до момента их установки.