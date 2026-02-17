BESTUNE удивил серьезным расширением дилерской сети: в каких регионах откроются новые центры

17 февраля 2026, 15:27
28 новых дилерских центров BESTUNE: как изменится рынок в 2026 году
BESTUNE готовит масштабное расширение дилерской сети в 2026 году. Компания планирует открыть сразу 28 новых центров в разных городах страны. Почему этот шаг может изменить расстановку сил на рынке, какие требования предъявляются к новым партнерам и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.
В 2026 году на российском автомобильном рынке ожидается заметное усиление позиций бренда BESTUNE. По информации abiznews, компания готовится к запуску сразу 28 новых дилерских центров в различных регионах страны. Это решение не только увеличит присутствие марки, но и сделает автомобили BESTUNE более доступными для жителей десятков городов.
Список городов, где появятся новые дилерские центры, охватывает практически все ключевые регионы России: от Барнаула и Иркутска до Казани, Самары и Сочи. Такой масштабный охват свидетельствует о серьезных намерениях BESTUNE закрепиться на рынке и конкурировать с ведущими игроками отрасли. В компании подчеркивают, что расширение сети - это не просто количественный рост, а стратегический шаг, направленный на повышение узнаваемости бренда и улучшение сервиса для клиентов.
Выбор партнеров для открытия новых центров проходит по жестким критериям. В первую очередь, внимание уделяется опыту работы в автомобильном бизнесе: предпочтение отдается тем, кто уже зарекомендовал себя в продажах и обслуживании автомобилей, имеет стабильную клиентскую базу и может продемонстрировать успешные результаты. Кроме того, важна профессиональная управленческая команда, способная быстро реагировать на изменения рынка и поддерживать высокий уровень обслуживания.
Финансовая устойчивость - еще один ключевой фактор. BESTUNE ищет партнеров, готовых инвестировать в развитие дилерских центров, обучение персонала и поддержание необходимого товарного запаса. Только такие компании смогут соответствовать стандартам бренда и обеспечить клиентам качественный сервис на всех этапах взаимодействия.
Как отмечает коммерческий директор направления легковых автомобилей «ФАВ-Восточная Европа» Николай Беспалов, расширение дилерской сети в 2026 году станет важным этапом для повышения узнаваемости марки. По его словам, особое внимание уделяется выбору партнеров, чтобы каждый новый центр соответствовал высоким стандартам BESTUNE. Такой подход позволит вывести бренд на новый уровень и сделать автомобили компании еще более популярными среди российских покупателей.
На сегодняшний день дилерская сеть BESTUNE уже охватывает более 40 городов России. В ближайшие два года компания планирует увеличить это число на 50%, что станет частью долгосрочной стратегии по укреплению позиций на рынке. В BESTUNE уверены, что такой шаг позволит не только повысить узнаваемость марки, но и улучшить качество обслуживания клиентов, что особенно важно в условиях растущей конкуренции.
Напомним, BESTUNE - это автомобильный бренд, входящий в состав китайского концерна FAW Group. Компания активно развивает свою линейку легковых автомобилей, делая ставку на современные технологии, комфорт и безопасность. В последние годы BESTUNE уверенно наращивает присутствие на российском рынке, предлагая конкурентоспособные модели по привлекательным ценам. Благодаря поддержке FAW и продуманной стратегии, бренд быстро завоевывает доверие покупателей в разных регионах страны.
Как ведет себя FAW Bestune T77 после пяти лет и 100 тысяч км пробега. Эксперт разобрал плюсы и минусы, которые часто остаются за кадром. Какие детали могут удивить владельцев и что важно знать перед покупкой - читайте в нашем материале.
Похожие материалы
-
17.02.2026, 17:43
Renault Duster: что скрывают мифы о популярном кроссовере в России
Renault Duster давно стал символом практичности на российских дорогах, но вокруг него ходит немало слухов. Мы разобрали самые распространенные мифы, чтобы понять, насколько они соответствуют реальности. В материале - только факты и опыт реальных владельцев.Читать далее
-
17.02.2026, 17:42
Toyota RAV4 в России может резко подорожать из-за новых таможенных правил
В России обсуждают изменения в правилах ввоза авто. Нововведения затронут популярные модели. Эксперты прогнозируют значительный рост цен. Водителям стоит готовиться к переменам.Читать далее
-
17.02.2026, 17:28
Mazda готовит новую MX-5 Miata: спорткар, который не теряет доступности
Mazda вновь удивляет поклонников: новая MX-5 Miata обещает сохранить баланс между драйвом и доступной ценой. В условиях кризиса спортивных автомобилей этот шаг может изменить расстановку сил в сегменте. Эксперты отмечают, что модель способна задать новые стандарты.Читать далее
-
17.02.2026, 16:59
ФТС предупредила о доначислении утильсбора на иномарки из ЕАЭС: кого это коснется
Власти готовят очередной неприятный сюрприз для автомобилистов. Владельцам иномарок, ввезенных из стран ЕАЭС, грозят доначисления утильсбора. ФТС ужесточает контроль, а новые правила могут затронуть тысячи машин. Читать далее
-
17.02.2026, 16:19
Редкие новые Skoda Rapid калужской сборки: где еще остались и по каким ценам
На российских онлайн-площадках обнаружены два новых Skoda Rapid калужской сборки 2022 года. Мало кто знает, что эти автомобили сохранились в идеальном состоянии и продаются по ценам, которые вызывают вопросы. Что грозит рынку и почему такие предложения появляются именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
17.02.2026, 16:08
Continental запускает новые шины для прицепов: старт продаж и ключевые особенности
Вышло исследование: Continental готовит к выходу свежую линейку шин для прицепной техники, которая может изменить подход к региональным перевозкам. Какие инновации внедрены, что обещают производители и почему это событие не стоит пропускать - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но новые решения уже вызвали интерес у крупных перевозчиков.Читать далее
-
17.02.2026, 15:41
Новый кемпер: сочетание уюта и проходимости для путешествий вне асфальта
Современные кемперы становятся все более универсальными: они сочетают в себе комфорт и надежность, позволяя отправляться в длительные путешествия без потери уюта. Почему именно сейчас такие решения востребованы и как они меняют рынок автодомов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.02.2026, 14:57
Hyundai Ioniq 9: электросемейник с запасом хода 535 км и багажником до 2120 литров
Новый Hyundai Ioniq 9 официально представлен и уже прошел тесты на дальность хода и комфорт. Этот кроссовер способен удивить не только размерами, но и практичностью. Какие особенности скрывает новинка, и почему она может изменить представление о семейных электромобилях - рассказываем подробно.Читать далее
-
17.02.2026, 13:59
Exeed Exlantix ET прошел жесткий краш-тест EuroNCAP: результаты и детали испытаний
Cвежий кроссовер Exeed Exlantix ET подвергли суровым испытаниям на безопасность. Модель не только выдержала удары, но и набрала максимальный рейтинг. Рассказываем подробнее о результатах европейского краш-теста.Читать далее
-
17.02.2026, 13:49
АвтоВАЗ пересмотрел февральский план: продажи Lada под угрозой из-за слабого спроса
АвтоВАЗ неожиданно снизил план продаж на февраль 2026 года на 15%. Причины - не только в слабом спросе, но и в резком сокращении выдачи автокредитов. Что это значит для покупателей и рынка - объяснил эксперт.Читать далее
