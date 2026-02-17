BESTUNE удивил серьезным расширением дилерской сети: в каких регионах откроются новые центры

28 новых дилерских центров BESTUNE: как изменится рынок в 2026 году

BESTUNE готовит масштабное расширение дилерской сети в 2026 году. Компания планирует открыть сразу 28 новых центров в разных городах страны. Почему этот шаг может изменить расстановку сил на рынке, какие требования предъявляются к новым партнерам и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях.

В 2026 году на российском автомобильном рынке ожидается заметное усиление позиций бренда BESTUNE. По информации abiznews, компания готовится к запуску сразу 28 новых дилерских центров в различных регионах страны. Это решение не только увеличит присутствие марки, но и сделает автомобили BESTUNE более доступными для жителей десятков городов.

Список городов, где появятся новые дилерские центры, охватывает практически все ключевые регионы России: от Барнаула и Иркутска до Казани, Самары и Сочи. Такой масштабный охват свидетельствует о серьезных намерениях BESTUNE закрепиться на рынке и конкурировать с ведущими игроками отрасли. В компании подчеркивают, что расширение сети - это не просто количественный рост, а стратегический шаг, направленный на повышение узнаваемости бренда и улучшение сервиса для клиентов.

Выбор партнеров для открытия новых центров проходит по жестким критериям. В первую очередь, внимание уделяется опыту работы в автомобильном бизнесе: предпочтение отдается тем, кто уже зарекомендовал себя в продажах и обслуживании автомобилей, имеет стабильную клиентскую базу и может продемонстрировать успешные результаты. Кроме того, важна профессиональная управленческая команда, способная быстро реагировать на изменения рынка и поддерживать высокий уровень обслуживания.

Финансовая устойчивость - еще один ключевой фактор. BESTUNE ищет партнеров, готовых инвестировать в развитие дилерских центров, обучение персонала и поддержание необходимого товарного запаса. Только такие компании смогут соответствовать стандартам бренда и обеспечить клиентам качественный сервис на всех этапах взаимодействия.

Как отмечает коммерческий директор направления легковых автомобилей «ФАВ-Восточная Европа» Николай Беспалов, расширение дилерской сети в 2026 году станет важным этапом для повышения узнаваемости марки. По его словам, особое внимание уделяется выбору партнеров, чтобы каждый новый центр соответствовал высоким стандартам BESTUNE. Такой подход позволит вывести бренд на новый уровень и сделать автомобили компании еще более популярными среди российских покупателей.

На сегодняшний день дилерская сеть BESTUNE уже охватывает более 40 городов России. В ближайшие два года компания планирует увеличить это число на 50%, что станет частью долгосрочной стратегии по укреплению позиций на рынке. В BESTUNE уверены, что такой шаг позволит не только повысить узнаваемость марки, но и улучшить качество обслуживания клиентов, что особенно важно в условиях растущей конкуренции.

Напомним, BESTUNE - это автомобильный бренд, входящий в состав китайского концерна FAW Group. Компания активно развивает свою линейку легковых автомобилей, делая ставку на современные технологии, комфорт и безопасность. В последние годы BESTUNE уверенно наращивает присутствие на российском рынке, предлагая конкурентоспособные модели по привлекательным ценам. Благодаря поддержке FAW и продуманной стратегии, бренд быстро завоевывает доверие покупателей в разных регионах страны.

