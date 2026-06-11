Навигатор 2 ГИС посоветует, скорость чтобы не стоять на красный и не нарушать правила

2ГИС внедрил функцию «Зеленая волна» для проезда светофоров без остановок

В 2ГИС появилась новая функция для автомобилистов - теперь навигатор подсказывает, с какой скоростью лучше двигаться, чтобы проезжать перекрестки на зеленый свет. Это решение может заметно облегчить жизнь водителям в крупных городах, где светофоры часто становятся причиной пробок. Как работает новинка, в каких городах уже доступна и что еще важно знать - разбираемся в деталях.

В 2ГИС появилась новая функция для автомобилистов - теперь навигатор подсказывает, с какой скоростью лучше двигаться, чтобы проезжать перекрестки на зеленый свет. Это решение может заметно облегчить жизнь водителям в крупных городах, где светофоры часто становятся причиной пробок. Как работает новинка, в каких городах уже доступна и что еще важно знать - разбираемся в деталях.

Для российских водителей, особенно в мегаполисах, где каждый перекресток может стать ловушкой из-за затяжных светофоров, появление функции «Зеленая волна» в 2ГИС - событие, которое способно изменить привычный ритм поездок. Как рассказали 110km.ru в пресс-службе компании, теперь навигатор не просто строит маршрут, а помогает двигаться по городу максимально плавно, подсказывая оптимальную скорость для проезда серии светофоров без лишних остановок и при этом не нарушая правила дорожного движения.

Суть нововведения проста: приложение анализирует цикл работы светофоров, расстояния между ними и текущую скорость автомобиля, после чего предлагает водителю держаться в определенном диапазоне - чаще всего это 45-60 км/ч, но иногда и ниже, если того требует дорожная ситуация. Если водитель придерживается рекомендованной скорости, вероятность проехать несколько перекрестков подряд на зеленый свет заметно возрастает. При этом навигатор всегда учитывает ограничения, установленные ПДД, и не советует превышать разрешенную скорость.

Функция стала логичным развитием прошлогоднего новшества - таймеров сигналов светофоров, когда 2ГИС начал показывать обратный отсчет до смены сигнала на ближайшем перекрестке. Теперь же система идет дальше: она не только информирует, но и помогает заранее выбрать темп движения, чтобы не попадать в заторы на красный. Если водитель вынужден выйти из рекомендованного диапазона из-за дорожной обстановки, «Зеленая волна» временно отключается и возвращается, как только скорость снова становится подходящей.

На данный момент «Зеленая волна» работает в Москве и Новосибирске - именно там уже реализованы таймеры светофоров. География будет расширяться по мере подключения новых городов и интеграции данных о работе светофоров. Важно, что функция доступна в актуальных версиях приложения для iOS и Android, а в будущем появится и на мультимедийных экранах автомобилей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Разработчики отмечают, что внедрение «Зеленой волны» - это не просто технологический шаг, а часть мирового тренда по повышению комфорта и предсказуемости городских поездок. По их словам, навигатор теперь не только строит маршрут, но и помогает поймать ритм города, делая каждую поездку более плавной и приятной. Для водителей это означает меньше неожиданных остановок, экономию времени и топлива, а также снижение стресса за рулем.

Важное уточнение: если геолокация работает нестабильно, функция автоматически отключается и включается снова при восстановлении точности позиционирования. Данные о таймерах светофоров предоставляют профильные организации - в Новосибирске это ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения», а в Москве - Московский центр организации дорожного движения (ЦОДД). Водители могут при желании отключить «Зеленую волну» в настройках приложения.

Судя по имеющимся данным, подобные решения уже доказали свою эффективность в зарубежных городах, где внедрение «зеленых волн» позволило снизить количество остановок на светофорах и улучшить пропускную способность улиц. Для российских городов это может стать важным шагом к более современному и удобному городскому движению, особенно с учетом постоянного роста числа автомобилей и сложности дорожной инфраструктуры.