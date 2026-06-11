Навигатор 2 ГИС посоветует, скорость чтобы не стоять на красный и не нарушать правила

11 июня 2026, 12:43
2ГИС внедрил функцию «Зеленая волна» для проезда светофоров без остановок
2ГИС внедрил функцию «Зеленая волна» для проезда светофоров без остановок
В 2ГИС появилась новая функция для автомобилистов - теперь навигатор подсказывает, с какой скоростью лучше двигаться, чтобы проезжать перекрестки на зеленый свет. Это решение может заметно облегчить жизнь водителям в крупных городах, где светофоры часто становятся причиной пробок. Как работает новинка, в каких городах уже доступна и что еще важно знать - разбираемся в деталях.
Для российских водителей, особенно в мегаполисах, где каждый перекресток может стать ловушкой из-за затяжных светофоров, появление функции «Зеленая волна» в 2ГИС - событие, которое способно изменить привычный ритм поездок. Как рассказали 110km.ru в пресс-службе компании, теперь навигатор не просто строит маршрут, а помогает двигаться по городу максимально плавно, подсказывая оптимальную скорость для проезда серии светофоров без лишних остановок и при этом не нарушая правила дорожного движения.
Суть нововведения проста: приложение анализирует цикл работы светофоров, расстояния между ними и текущую скорость автомобиля, после чего предлагает водителю держаться в определенном диапазоне - чаще всего это 45-60 км/ч, но иногда и ниже, если того требует дорожная ситуация. Если водитель придерживается рекомендованной скорости, вероятность проехать несколько перекрестков подряд на зеленый свет заметно возрастает. При этом навигатор всегда учитывает ограничения, установленные ПДД, и не советует превышать разрешенную скорость.
Функция стала логичным развитием прошлогоднего новшества - таймеров сигналов светофоров, когда 2ГИС начал показывать обратный отсчет до смены сигнала на ближайшем перекрестке. Теперь же система идет дальше: она не только информирует, но и помогает заранее выбрать темп движения, чтобы не попадать в заторы на красный. Если водитель вынужден выйти из рекомендованного диапазона из-за дорожной обстановки, «Зеленая волна» временно отключается и возвращается, как только скорость снова становится подходящей.
На данный момент «Зеленая волна» работает в Москве и Новосибирске - именно там уже реализованы таймеры светофоров. География будет расширяться по мере подключения новых городов и интеграции данных о работе светофоров. Важно, что функция доступна в актуальных версиях приложения для iOS и Android, а в будущем появится и на мультимедийных экранах автомобилей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Разработчики отмечают, что внедрение «Зеленой волны» - это не просто технологический шаг, а часть мирового тренда по повышению комфорта и предсказуемости городских поездок. По их словам, навигатор теперь не только строит маршрут, но и помогает поймать ритм города, делая каждую поездку более плавной и приятной. Для водителей это означает меньше неожиданных остановок, экономию времени и топлива, а также снижение стресса за рулем.
Важное уточнение: если геолокация работает нестабильно, функция автоматически отключается и включается снова при восстановлении точности позиционирования. Данные о таймерах светофоров предоставляют профильные организации - в Новосибирске это ГКУ Новосибирской области «Центр организации дорожного движения», а в Москве - Московский центр организации дорожного движения (ЦОДД). Водители могут при желании отключить «Зеленую волну» в настройках приложения.
Судя по имеющимся данным, подобные решения уже доказали свою эффективность в зарубежных городах, где внедрение «зеленых волн» позволило снизить количество остановок на светофорах и улучшить пропускную способность улиц. Для российских городов это может стать важным шагом к более современному и удобному городскому движению, особенно с учетом постоянного роста числа автомобилей и сложности дорожной инфраструктуры.
Похожие материалы
-
11.06.2026, 09:11
Миллиард нарушений: как водители игнорируют запрет на телефон за рулем
Свежие данные показывают: несмотря на штрафы и угрозу аварий, водители продолжают пользоваться телефоном за рулем. Почему даже строгие меры не останавливают нарушителей, как часто фиксируют такие случаи и что может изменить ситуацию - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что масштабы проблемы оказались в разы выше официальной статистики.Читать далее
-
10.06.2026, 22:59
В Мордовии братья попали под суд из-за попытки спасти BMW от изъятия
В Мордовии двое мужчин оказались в центре громкой истории. Их попытка избежать последствий пьяной езды закончилась судом. Подробности инцидента удивили даже опытных инспекторов.Читать далее
-
10.06.2026, 17:07
Масштабные рейды ГИБДД: как операция «Маячок» меняет правила для водителей
В России стартовала новая проверка на дорогах. ГАИ будет контролировать, насколько оперативно водители уступают дорогу машинам со спецсигналами. Водителей ждут неожиданные последствия. Эксперты объяснили, что изменилось. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
10.06.2026, 16:19
Что делать, если дорожная разметка не совпадает с установленными знаками
Иногда на дороге встречаются спорные ситуации. Не всегда дорожная разметка и знаки совпадают по значению. Ошибка может привести к серьезному штрафу. Важно знать, как действовать правильно.Читать далее
-
10.06.2026, 16:04
Два ребенка пострадали в аварии с Mitsubishi и питбайком в Петербурге
В Петербурге произошло серьезное ДТП, котором пострадали двое детей. Подросток на питбайке влетел в Mitsubishi на углу Ленинского и проспекта Героев. Пострадавшие доставлены в больницу. Идет расследование.Читать далее
-
10.06.2026, 14:19
Аномальная жара в Москве: как лето влияет на тормоза, реакцию и кузов авто
В столице фиксируют небывалую жару, и это уже не просто повод для разговоров о погоде. Водители сталкиваются с неожиданными проблемами: от перегрева тормозов до ухудшения самочувствия за рулем. Какие риски чаще всего игнорируют, почему кондиционер может навредить, и как не попасть в неприятности на раскаленном асфальте - советы специалистов и неожиданные факты в нашем материале.Читать далее
-
10.06.2026, 13:15
Adobe Acrobat Reader теперь доступен в Android Auto - PDF-документы можно слушать прямо в машине
Владельцы Android Auto неожиданно обнаружили интеграцию Adobe Acrobat Reader - теперь PDF-документы можно прослушивать за рулем. Это открывает новые возможности для автомобилистов, которым важно получать информацию в дороге, не отвлекаясь от управления. Почему это нововведение может изменить подход к использованию мультимедийных систем в авто - в нашем материале.Читать далее
-
10.06.2026, 13:13
«Мото Драйв 2026» на «Игора Драйв»: новые форматы гонок и шоу для всей семьи
6 и 7 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел масштабный фестиваль «Мото Драйв 2026». Организаторы удивили не только гонками, но и новыми форматами шоу, семейными активностями и уникальными соревнованиями. Почему это событие стало знаковым для всех, кто интересуется мотоспортом и семейным отдыхом - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.06.2026, 08:32
Категория С: что нужно знать о правах на грузовики и как их оформить
В России ужесточили требования к получению прав категории С, а штрафы за ошибки выросли в разы. Мало кто знает, что теперь не обязательно иметь категорию В, чтобы сесть за руль грузовика. Какие документы нужны, как проходит экзамен и что грозит за нарушение - объясняем на примерах и с советами экспертов. Почему важно разобраться в деталях именно сейчас - рассказываем в материале.Читать далее
-
09.06.2026, 20:16
Возраст и безопасность: когда пожилым водителям стоит задуматься об отказе от руля
С возрастом даже опытные автомобилисты сталкиваются с новыми рисками за рулем. Почему важно вовремя распознать опасные изменения и как действовать, если пожилой родственник не готов отказаться от автомобиля - эксперты объясняют на примерах и советах.Читать далее
Похожие материалы
-
11.06.2026, 09:11
Миллиард нарушений: как водители игнорируют запрет на телефон за рулем
Свежие данные показывают: несмотря на штрафы и угрозу аварий, водители продолжают пользоваться телефоном за рулем. Почему даже строгие меры не останавливают нарушителей, как часто фиксируют такие случаи и что может изменить ситуацию - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что масштабы проблемы оказались в разы выше официальной статистики.Читать далее
-
10.06.2026, 22:59
В Мордовии братья попали под суд из-за попытки спасти BMW от изъятия
В Мордовии двое мужчин оказались в центре громкой истории. Их попытка избежать последствий пьяной езды закончилась судом. Подробности инцидента удивили даже опытных инспекторов.Читать далее
-
10.06.2026, 17:07
Масштабные рейды ГИБДД: как операция «Маячок» меняет правила для водителей
В России стартовала новая проверка на дорогах. ГАИ будет контролировать, насколько оперативно водители уступают дорогу машинам со спецсигналами. Водителей ждут неожиданные последствия. Эксперты объяснили, что изменилось. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
10.06.2026, 16:19
Что делать, если дорожная разметка не совпадает с установленными знаками
Иногда на дороге встречаются спорные ситуации. Не всегда дорожная разметка и знаки совпадают по значению. Ошибка может привести к серьезному штрафу. Важно знать, как действовать правильно.Читать далее
-
10.06.2026, 16:04
Два ребенка пострадали в аварии с Mitsubishi и питбайком в Петербурге
В Петербурге произошло серьезное ДТП, котором пострадали двое детей. Подросток на питбайке влетел в Mitsubishi на углу Ленинского и проспекта Героев. Пострадавшие доставлены в больницу. Идет расследование.Читать далее
-
10.06.2026, 14:19
Аномальная жара в Москве: как лето влияет на тормоза, реакцию и кузов авто
В столице фиксируют небывалую жару, и это уже не просто повод для разговоров о погоде. Водители сталкиваются с неожиданными проблемами: от перегрева тормозов до ухудшения самочувствия за рулем. Какие риски чаще всего игнорируют, почему кондиционер может навредить, и как не попасть в неприятности на раскаленном асфальте - советы специалистов и неожиданные факты в нашем материале.Читать далее
-
10.06.2026, 13:15
Adobe Acrobat Reader теперь доступен в Android Auto - PDF-документы можно слушать прямо в машине
Владельцы Android Auto неожиданно обнаружили интеграцию Adobe Acrobat Reader - теперь PDF-документы можно прослушивать за рулем. Это открывает новые возможности для автомобилистов, которым важно получать информацию в дороге, не отвлекаясь от управления. Почему это нововведение может изменить подход к использованию мультимедийных систем в авто - в нашем материале.Читать далее
-
10.06.2026, 13:13
«Мото Драйв 2026» на «Игора Драйв»: новые форматы гонок и шоу для всей семьи
6 и 7 июня на автодроме «Игора Драйв» прошел масштабный фестиваль «Мото Драйв 2026». Организаторы удивили не только гонками, но и новыми форматами шоу, семейными активностями и уникальными соревнованиями. Почему это событие стало знаковым для всех, кто интересуется мотоспортом и семейным отдыхом - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.06.2026, 08:32
Категория С: что нужно знать о правах на грузовики и как их оформить
В России ужесточили требования к получению прав категории С, а штрафы за ошибки выросли в разы. Мало кто знает, что теперь не обязательно иметь категорию В, чтобы сесть за руль грузовика. Какие документы нужны, как проходит экзамен и что грозит за нарушение - объясняем на примерах и с советами экспертов. Почему важно разобраться в деталях именно сейчас - рассказываем в материале.Читать далее
-
09.06.2026, 20:16
Возраст и безопасность: когда пожилым водителям стоит задуматься об отказе от руля
С возрастом даже опытные автомобилисты сталкиваются с новыми рисками за рулем. Почему важно вовремя распознать опасные изменения и как действовать, если пожилой родственник не готов отказаться от автомобиля - эксперты объясняют на примерах и советах.Читать далее