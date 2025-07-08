2ГИС запустил полноценный мотонавигатор с учетом междурядья и камер «в спину»
Особое внимание разработчики уделили безопасности. Ограничения скорости отображаются на всех участках дороги, даже в отсутствие камер, что помогает избежать случайных нарушений. Приложение также запоминает места, где пользователь уже превышал скорость, и выделяет их в интерфейсе, снижая риск повторных штрафов. Кроме того, мотонавигатор предупреждает о камерах, которые фиксируют нарушения «в спину», – важный момент для мотоциклистов, так как номерные знаки расположены только сзади.
Новый режим интегрирован в уже существующую платформу 2ГИС и доступен бесплатно в последней версии мобильного приложения для Android и iOS. Для владельцев современных мотоциклов, оснащенных системами Android Auto или Apple CarPlay (например, Harley-Davidson или новые китайские модели), маршрут можно выводить прямо на дисплей медиасистемы. Это позволяет не доставать смартфон во время поездки, сохраняя максимальную концентрацию.
Голосом навигатора стал известный мотоблогер, путешественник и авто- и мотожурналист EXPLOSIVE MIKE (Взрывной Майк). Его голос звучит четко, информативно и с характером – он подскажет, где свернуть, когда сбросить газ и где точно нельзя отвлекаться. Как рассказал 110km.ru руководитель продуктов транспорта в 2ГИС Максим Березкин, создание полноценного мотонавигатора – это шаг к тому, чтобы сделать картографический сервис удобным для всех категорий пользователей, а не только для автомобилистов. Тем, кто ездит на скутерах или мопедах, сервис рекомендует использовать режим «на самокате», который учитывает специфику этих видов транспорта.
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Российский автопроизводитель Volgabus представил новую модель с индексом 6270G4 «ГиперБАС». Это 14,5-метровый трехосный автобус повышенной вместимости с низким полом, разработанный для городской и пригородной эксплуатации. Главная особенность модели – высокая вместительность: в городском варианте он рассчитан на 130 пассажиров.Читать далее
-
08.07.2025, 13:12
Suzuki представила два новых мотоцикла со стильным ретродизайном и современной начинкой
Летом 2025 года Suzuki Motor Corporation выводит на мировой рынок два новых дорожных мотоцикла – GSX-8T и GSX-8TT. Оба байка выполнены в стиле «нео-ретро», объединяя узнаваемые элементы культовых моделей Suzuki с передовыми техническими решениями и современным функционалом.Читать далее
-
08.07.2025, 12:21
Как бортовой компьютер вводит водителей в заблуждение
Современные автомобили буквально напичканы электроникой, которая призвана сделать поездку комфортнее и безопаснее. Бортовой компьютер отображает данные о скорости, расходе топлива, температуре двигателя и других важных параметрах, создавая у водителя ощущение полного контроля над ситуацией. Однако, цифры зачастую далеки от реальных значений.Читать далее
-
08.07.2025, 08:38
Россияне массово покупают байки и ездят без регистрации
В условиях общего снижения продаж новых автомобилей в России наблюдается рост интереса к мототехнике. В первой половине 2025 года продажи новых мотоциклов и квадроциклов выросли на 15%. При этом на учет в ГИБДД ставят лишь каждое третье ТС.Читать далее
-
08.07.2025, 08:08
Штрафы для водителей резко выросли: новые правила вступают в силу 18 июля 2025 года
7 июля 2025 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон №209-ФЗ, который вносит серьезные изменения в Кодекс об административных правонарушениях в сфере дорожного движения. Документ кратно ужесточает наказание за игнорирование требований сотрудников ГИБДД и нарушения при прохождении весогабаритного контроля.Читать далее
-
08.07.2025, 07:00
Правила изменились, но вопросы остались: разбираемся с ПДД на пешеходном переходе
Ситуация знакомая многим: водитель снижает скорость, заметив пешехода у края дороги, а сзади уже слышны нетерпеливые сигналы. Стоило ли останавливаться? Ответ зависит от того, как именно вел себя человек на обочине – с марта 2023 года в Правила дорожного движения внесены важные дополнения, о которых знают далеко не все. Читать далее
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