2ГИС запустил полноценный мотонавигатор с учетом междурядья и камер «в спину»

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Фото: 2ГИС

Навигатор в режиме «мото» рассчитывает время прибытия с учетом реальной средней скорости мотоцикла, дорожных пробок и соблюдения правил. Система выдает голосовые подсказки без лишних уведомлений, чтобы водитель мог сосредоточиться на дороге и сохранять контроль над ситуацией.Особое внимание разработчики уделили безопасности. Ограничения скорости отображаются на всех участках дороги, даже в отсутствие камер, что помогает избежать случайных нарушений. Приложение также запоминает места, где пользователь уже превышал скорость, и выделяет их в интерфейсе, снижая риск повторных штрафов. Кроме того, мотонавигатор предупреждает о камерах, которые фиксируют нарушения «в спину», – важный момент для мотоциклистов, так как номерные знаки расположены только сзади.

Новый режим интегрирован в уже существующую платформу 2ГИС и доступен бесплатно в последней версии мобильного приложения для Android и iOS. Для владельцев современных мотоциклов, оснащенных системами Android Auto или Apple CarPlay (например, Harley-Davidson или новые китайские модели), маршрут можно выводить прямо на дисплей медиасистемы. Это позволяет не доставать смартфон во время поездки, сохраняя максимальную концентрацию.

Фото: 2ГИС

Голосом навигатора стал известный мотоблогер, путешественник и авто- и мотожурналист EXPLOSIVE MIKE (Взрывной Майк). Его голос звучит четко, информативно и с характером – он подскажет, где свернуть, когда сбросить газ и где точно нельзя отвлекаться. Как рассказал 110km.ru руководитель продуктов транспорта в 2ГИС Максим Березкин, создание полноценного мотонавигатора – это шаг к тому, чтобы сделать картографический сервис удобным для всех категорий пользователей, а не только для автомобилистов. Тем, кто ездит на скутерах или мопедах, сервис рекомендует использовать режим «на самокате», который учитывает специфику этих видов транспорта.

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