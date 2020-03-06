6 марта 2020, 20:10
3,2 автомобилей компании Toyota отправили на замену бензонасоса
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Фото: pymnts.com
Компания Toyota объявила об отзыве 3,2 миллиона автомобилей по всему миру. Причина в дефектном топливном насосе, который требуется заменить. Неисправность грозит остановкой двигателя.
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Сейчас под отзывную кампанию попало 3,2 миллиона автомобилей практически во всех странах присутствия Toyota. И именно, проверить VIN в списке стоит владельцам следующих моделей: Toyota 4Runner, Camry, Highlander, Land Cruiser, Sequoia, Sienna, Tacoma, Avalon и Corolla, а также Lexus LS 500, LC 500, RC, GS, IS, ES, LX, GX, RX и NX. Изначально компания объявляла о 696 тысячах автомобилей, проданный на рынке в США.
Проблема была обнаружена в дефектном бензонасосе, из-за которого происходила остановка двигателя или потеря мощности на невысокой скорости. На отозванных моделях проведут бесплатную замену топливного насоса.
В феврале 2020 года в России под отзывную кампанию уже попадало 2641 автомобилей Toyota и Lexus. Тогда проблема была в уплотнителе, который удерживает нагреватель внутри форсунок стеклоомывателя лобового стекла. Из-за дефекта между уплотнителем и корпусом форсунки образовывался зазор, который впоследствии приводил к трещине в нагревателе или, в худшем варианте развития событий, к возгоранию.
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