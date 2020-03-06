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6 марта 2020, 20:10

3,2 автомобилей компании Toyota отправили на замену бензонасоса

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Фото: pymnts.com
Компания Toyota объявила об отзыве 3,2 миллиона автомобилей по всему миру. Причина в дефектном топливном насосе, который требуется заменить. Неисправность грозит остановкой двигателя.
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За 2020 год это второй масштабный отзыв для японской марки. Напомним, что в январе Toyota отозвала 3,4 миллиона машин из-за электронного сбоя. Тогда из-за проблем в системе могли не сработать подушки безопасности.

Сейчас под отзывную кампанию попало 3,2 миллиона автомобилей практически во всех странах присутствия Toyota. И именно, проверить VIN в списке стоит владельцам следующих моделей: Toyota 4Runner, Camry, Highlander, Land Cruiser, Sequoia, Sienna, Tacoma, Avalon и Corolla, а также Lexus LS 500, LC 500, RC, GS, IS, ES, LX, GX, RX и NX. Изначально компания объявляла о 696 тысячах автомобилей, проданный на рынке в США.

Проблема была обнаружена в дефектном бензонасосе, из-за которого происходила остановка двигателя или потеря мощности на невысокой скорости. На отозванных моделях проведут бесплатную замену топливного насоса. 

В феврале 2020 года в России под отзывную кампанию уже попадало 2641 автомобилей Toyota и Lexus. Тогда проблема была в уплотнителе, который удерживает нагреватель внутри форсунок стеклоомывателя лобового стекла. Из-за дефекта между уплотнителем и корпусом форсунки образовывался зазор, который впоследствии приводил к трещине в нагревателе или, в худшем варианте развития событий, к возгоранию.

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Форум Toyota Camry
Цитата:| Кому: ЖОНИ А чем мы тебе можем помочь? Взад тебя толкать что ли, когда ты заднюю включаешь. Вам на СТО ехать надо, своим ходом или эвакуатор. Если меняли масло на сервисе туда же и обращайтесь, это их косяк. Если сами, то вперед на сервис. Но вообще перспективы у нас не радужные. Может дойти ...
Михаил Степанов
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потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
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3,2 автомобилей компании Toyota отправили на замену бензонасоса
{{material_128698}}За 2020 год это второй масштабный отзыв для японской марки. Напомним, что в январе Toyota отозвала 3,4 миллиона машин из-за электронного сбоя. Тогда из-за проблем в системе могли не сработать подушки безопасности.Сейчас под отзывную кампанию попало 3,2 миллиона автомобилей практически во всех странах присутствия Toyota. И именно, проверить VIN в списке стоит владельцам следующих моделей: Toyota 4Runner, Camry, Highlander, Land Cruiser, Sequoia, Sienna, Tacoma, Avalon и Corolla, а также Lexus LS 500, LC 500, RC, GS, IS, ES, LX, GX, RX и NX. Изначально компания объявляла о 696 тысячах автомобилей, проданный на рынке в США.Проблема была обнаружена в дефектном бензонасосе, из-за которого происходила остановка двигателя или потеря мощности на невысокой скорости. На отозванных моделях проведут бесплатную замену топливного насоса. В феврале 2020 года в России под отзывную кампанию уже попадало 2641 автомобилей Toyota и Lexus. Тогда проблема была в уплотнителе, который удерживает нагреватель внутри форсунок стеклоомывателя лобового стекла. Из-за дефекта между уплотнителем и корпусом форсунки образовывался зазор, который впоследствии приводил к трещине в нагревателе или, в худшем варианте развития событий, к возгоранию.
2020-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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