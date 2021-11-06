3 автомобиля, которые могли изменить историю автопрома
Редакция сайта Тарантас Ньюс выбрала три модели с самыми нестандартными силовыми установками, которые могли изменить историю всего мирового автопрома.
Ford Nucleon
В 1950-х годах, когда весь мир был увлечен укрощением атомной энергии, компания Ford решила разработать первый автомобиль с миниатюрным ядерным реактором. Прототип Nucleon представили в 1958 году. Атомная энергия нагревала парогенераторы, а образовавшийся пар крутил турбины и приводил в движение автомобиль. Силовая установка не отличалась совершенством. Она оказалась очень громоздкой и имела массу ограничений. Автомобиль длиной 5,0 метров и шириной 1,9 метра мог вместить всего двух человек, а багажника не было вовсе. Проект пришлось свернуть.
Chrysler Turbine Car
В середине ХХ века компания Chrysler озадачилась разработкой газотурбинных двигателей. Такие моторы использовались в авиации, отличались отсутствием вибрации, плавностью хода и могли «переваривать» различное топливо, от керосина до спирта. С 1953 по 1979 год было создано семь поколений газотурбинных силовых установок и построено без малого 80 автомобилей, оснащенных такими необычными моторами. В ходе испытаний они намотали почти 2 млн километров. Выяснилось, что машины имеют высокий расход топлива, двухсекундную задержку при нажатии на педаль «газа», а также высокую шумность турбины.
Tata Airpod
В 2015 году индийская компания Tata Motors решила построить пневматический автомобиль. Модель Tata Airpod – компактный трехместный автомобильчик, который движется за счет сжатого воздуха, накачанного под давлением в 175-литровый резервуар. Airpod способен развивать скорость до 70 км/ч и может пройти до 200 километров на одной заправке баллона. Однако, серийная версия так и не вышла в свет.
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