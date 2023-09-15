3 дерзких способа скрыть номер автомобиля от дорожных камер
Другой популярный способ – грязь. Одни нарушители специально замазывают несколько цифр, другие закрывают их на мойке пакетом или тряпкой, чтобы грязь накапливалась естественным образом. Третий способ работает только зимой, когда на дорогах появляется снежная каша. Вместо грязи схожим образом используют снег, который как бы случайно попадает на номер и закрывает часть букв.
Напомним, что за вождение автомобиля с нечитаемыми государственными регистрационными знаками водителя могут оштрафовать на 500 рублей. За использование видоизмененных номерных знаков или магнитных рамок предусмотрен более серьезный штраф в размере 5 000 рублей или даже лишение прав на срок до трех месяцев – статья 12.2 КоАП.
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15.09.2023, 14:03
Чиновник разобрал автомобиль, который суд постановил конфисковать
Еще в декабре 2022 года Омский областной суд вынес решение по иску региональной прокуратуры и постановил конфисковать пикап Dodge Ram, принадлежащий бывшему председателю Совета Тевризского района. В ожидании приставов экс-чиновник не терял времени даром.Читать далее
-
15.09.2023, 12:34
Владельцы седанов Omoda S5 пожаловались на низкое качество
Стильные китайские седаны поставляют в Россию напрямую из Поднебесной. Автомобили имеют заводскую гарантию – стандартные 3 года или 100 тысяч километров пробега. При этом производитель отдельно оговаривает срок службы автомобиля: он составляет 7 лет или 200 тысяч километров.Читать далее
-
15.09.2023, 08:07
Цена топлива в России бьет рекорды, власти задумались о госрегулировании
Цены бензина и дизельного топлива день за днем обновляют исторические рекорды. Причины как в подорожании нефти на мировом рынке, так и в изменении демпферного механизма, изначально созданного для сдерживания цен на топливо.Читать далее
-
15.09.2023, 07:25
Дептранс опубликовал эпичное видео ночного ДТП спорткара в центре Москвы
В ночь на пятницу, 15 сентября, на 1-ой Тверской-Ямской улице произошло серьезное ДТП, виновником которого стал гонщик на мощном Mercedes AMG GT. Столичный Дептранс показал, как развивались события.Читать далее
-
15.09.2023, 06:51
Эксперт назвал 3 главные ошибки при самостоятельной мойке автомобиля
Мойка автомобиля – процедура несложная и полезная для поддержания лакокрасочного покрытия (ЛКП) в хорошем состоянии. Главное, соблюдать определенные правила и не совершать роковых ошибок, которые могут привести к обратному эффекту.Читать далее
-
15.09.2023, 06:30
Экологи-экстремисты обвинили Tesla в «зеленой лжи» и сожгли десять автомобилей
Пожар на парковке у дилерского центра Tesla во Франкфурте, Германия, уничтожил десять электрических кроссоверов Tesla Model Y на общую сумму в полмиллиона евро. Ответственность за инцидент взяла на себя группировка борцов за экологию.Читать далее
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