3 дерзких способа скрыть номер автомобиля от дорожных камер

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Журналисты портала njcar.ru выяснили у сотрудников ГИБДД, как водители пытаются скрыть номер автомобиля от дорожных камер и назвали три самых дерзких способа. Открывают список магнитные рамки, которые позволяют на время закрыть несколько цифр. Процессом можно управлять с пульта прямо из салона автомобиля. Камера не может считать номер, а когда на горизонте появляются сотрудники полиции, водитель-нарушитель отключает магнит, и «маскировка» отпадает, обнажая номерной знак.

Другой популярный способ – грязь. Одни нарушители специально замазывают несколько цифр, другие закрывают их на мойке пакетом или тряпкой, чтобы грязь накапливалась естественным образом. Третий способ работает только зимой, когда на дорогах появляется снежная каша. Вместо грязи схожим образом используют снег, который как бы случайно попадает на номер и закрывает часть букв.

Напомним, что за вождение автомобиля с нечитаемыми государственными регистрационными знаками водителя могут оштрафовать на 500 рублей. За использование видоизмененных номерных знаков или магнитных рамок предусмотрен более серьезный штраф в размере 5 000 рублей или даже лишение прав на срок до трех месяцев – статья 12.2 КоАП.

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