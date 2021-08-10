3 достойных конкурента Kia Sportage в России
Фото: Kia
Автомобиль отличается интересным дизайном, современным оснащением и высоким уровнем комфорта. Цены начинаются от 1 712 900 рублей. Эксперты портала «Новые автомобили» составили рейтинг кроссоверов, которые ни в чем не уступают корейскому бестселлеру.
Nissan Qashqai
Бронза досталась японскому «паркетнику» Qashqai. Модель предлагается с двумя моторами на выбор: 1,2-литровым турбированным мощностью 115 сил и 2,0-литровым «атмосферником» на 144 силы. Трансмиссия: «механика» или вариатор, привод – передний или полный. Базовый 115-сильный автомобиль стоит от 1 595 000 рублей, но в качестве реальной альтернативы Sportage можно рассматривать только версию со старшим мотором, за которую просят минимум 1 728 000 рублей.
Mitsubishi ASX
В отличие остальных кроссоверов из данного рейтинга, Mitsubishi ASX не собирают в России, а поставляют к нам из Японии. Покупатели могут выбирать между 1,6-литровым бензиновым мотором (117 л.с.) и 2,0-литровым мощностью 150 л.с. Причем топовый агрегат работает только в паре с вариатором и полным приводом. Отсюда и существенно более высокая цена – от 1 988 000 рублей.
Hyundai Tucson
Наиболее адекватной альтернативой Sportage мог бы стать Hyundai Tucson предыдущего поколения, но таких машин у дилеров уже не найти. Если нет желания покупать подержанный автомобиль, надо приготовиться выложить за новый со 150-сильным бензиновым «атмосферником» и МКПП минимум 1 869 000 рублей. Но и рестайлинговый вариант Tucson третьего поколения стоит на вторичном рынке ненамного меньше – порядка 1,7 млн рублей за годовалый кроссовер.
- 590 000 РHyundai Tucson 2007 в Москве
- 1 660 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 2 250 000 РHyundai Tucson 2020 в Москве
- 1 880 000 РKIA Sportage 2020 в Москве
- 420 000 РNissan Qashqai 2009 в Москве
- 1 797 000 РHyundai Tucson 2015 в Москве
- 1 297 000 РKIA Sportage 2014 в Москве
- 1 138 800 РKIA Sportage 2012 в Москве
- 1 699 400 РKIA Sportage 2017 в Москве
- 1 497 000 РNissan Qashqai 2015 в Москве
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