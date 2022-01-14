3 главных преимущества турбомоторов
Фото: Volkswagen
«Автоновости дня» назвали основные преимущества турбомоторов, которые способствовали широкому распространению этого типа силовых агрегатов в современном автопроме.
Больше «лошадей» с литра объема
При сопоставимом с «атмосферниками» рабочем объеме, мощность турбомотора оказывается примерно в 1,5 – 2 раза выше, а в спорткарах прибавка может доходить до 300 – 400%.
Хорошая тяга в широком диапазоне оборотов
Так называемая «полка» крутящего момента часто начинается примерно с 1 500 – 2 000 об/мин и держится стабильно высоко до 4 000 – 4 500 об/мин. Практически с самого старта автомобиль демонстрирует уверенную динамику и ускоряется без явных провалов.
Экономичность и экологичность
Меньший рабочий объем турбомоторов, по сравнению с «атмосферниками» сопоставимой мощности, обеспечивает меньший расход топлива. А поскольку бензина сжигается меньше, то сокращаются и выбросы вредных веществ в атмосферу.
На заре своей эволюции турбомоторы не были лишены ряда неприятных моментов, связанных с несовершенством конструкции. Например, турбоямы на низких оборотах уже нет на большинстве современных агрегатов.
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