3 интересные модели, которых мы лишились в 2021 году
Honda Pilot
Флагманский кроссовер Honda неоднократно попадал в списки самых надежных внедорожников, а владельцы не расстаются с ними годами. В России Pilot был доступен с безальтернативным 3,0-литровым мотором V6 (249 л.с.) в трех комплектациях по цене от 3 849 900 рублей. Уход большого кроссовера Honda связан с новой стратегией развития компании. Японский автопроизводитель стремится оптимизировать свои бизнес-процессы. Спрос на машины бренда в России в последние годы был невысоким, прежде всего, из-за отсутствия локализации и высоких, по сравнению с конкурентами, цен.
Haval H5
Рамный и сравнительно доступный китайский внедорожник ушел на заслуженный отдых. Серийное производство наладили на тульском заводе Haval весной 2020 года, но по сути, модель представляла собой рестайлинговый вариант Hover 2010 года с салоном от Great Wall Hover H3 2014 года выпуска. Он должен был побороться за сердца автолюбителей с российским внедорожником УАЗ «Патриот». Покупатели могли выбирать между турбомоторами мощностью 150 и 177 сил. Базовая комплектация Comfort стоила в последнее время от 1 429 000 рублей – немало по сравнению с «Патриотом». В итоге, за весь 2020 год дилеры сумели реализовать 2 373 экземпляра, что в 7 раз меньше объемов продаж внедорожника УАЗ.
Mazda CX-30
Стильный купеобразный кроссовер Mazda CX-30 продержался на российском рынке менее года. Продажи автомобиля стартовали в январе 2021-го, но уже к концу года появилась информация о прекращении поставок. Теперь модельный ряд японской компании сократился с четырех до трех моделей. Автомобиль предлагался в России со 150-сильным мотором Skyactiv-G в трех фиксированных комплектациях. Правда, недавно появились слухи, что поставки Mazda CX-30 могут возобновиться весной 2022 года, пишет «Тарантас Ньюс».
- 1 780 000 РHonda Pilot 2012 в Москве
- 2 160 000 РHonda Pilot 2014 в Москве
- 1 877 000 РHonda Pilot 2014 в Москве
- 2 040 000 РHaval H5 2020 в Москве
- 1 080 000 РHonda Pilot 2008 в Москве
- 1 100 000 РHonda Pilot 2008 в Москве
- 944 000 РHonda Pilot 2008 в Москве
- 2 910 000 РMazda CX-30 2020 в Москве
- 2 938 000 РHonda Pilot 2017 в Москве
- 3 380 000 РHonda Pilot 2017 в Москве
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