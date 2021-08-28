3 компактных кроссовера с самыми вместительными багажниками
Skoda Karoq
Компактный чешский кроссовер появился на российском рынке полтора года назад и сразу же завоевал любовь отечественных автомобилистов. Не последнюю роль в этом сыграл багажник, объем которого в стандартном положении составляет от 426 до 521 литра в зависимости от комплектации. Этого вполне достаточно, чтобы съездить в магазин за покупками или отправиться в выходные на пикник. К слову, аналогичные характеристики имеет соплатформенный Volkswagen Taos, продажи которого стартовали в этом году.
Renault Kaptur
Модель построена на одной архитектуре с купеобразным Arkana и после недавнего обновления может похвастаться расширенным списком опций, перенастроенной подвеской и улучшенным салоном. Объем багажника составляет 422 литра, что выгодно выделяет его на фоне конкурентов, пишет speedme.ru.
Citroen C3 Aircross
Кроссовер собирают в Испании и для российского рынка он оснащается бензиновым 1,6-литровым мотором (150 л.с.) и 6-ступенчатой «механикой» или 2,0-литровым турбодизелем (180 л.с.) и 8-диапазонным «автоматом». Объем багажника составляет минимум 410 литров, но если сдвинуть вперед сидения второго ряда, объем полезного пространства возрастает до внушительных 520 литров.
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