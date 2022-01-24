3 криминальных факта о машинах с пробегом в 2021 году
BMW чаще остальных попадают в аварии
Ложку дегтя в это умозаключение добавляет тот факт, что больше половины всех автомобилей BMW (52%), выпущенных после 2010 года, хотя бы однажды попадали в ДТП. И это самый высокий показатель в ТОП-20 самых популярных мировых брендов. Поэтому так важно перед покупкой проверить историю автомобиля. Не только BMW.
Скрученный пробег не теряет популярности
Манипуляции с одометром остаются одним из наиболее распространенных способов мошенничества при продаже автомобиля. Эксперты carVertical зафиксировали в 2021 году мистическое уменьшение пробега у 19% автомобилей на вторичном рынке. Суммарно они потеряли 7 112 444 874 километра. Не надо быть фантастическим DeLorean Дока Брауна, чтобы совершать путешествия во времени. Рекордсменом может считаться Mercedes-Benz E-Class, пробег которого с 845 тысяч километров сократился до 250 тысяч.
Skoda Octavia – cамый угоняемый автомобиль
Согласно данным carVertical, вероятность угона Octavia в 3,75 раза выше, чем, например, BMW 3-Series. За год сервис сгенерировал 672 отчета с пометкой «в угоне». Это капля в море и не дает полной картины, но 38 машин из этого списка были Skoda Octavia. Особенно примечательна судьба одного автомобиля. Он числился в угоне, побывал в нескольких серьезных авариях с суммой ущерба от 15 до 20 тысяч евро, работал в такси, а его пробег скручен минимум на 60 тысяч километров.
- 2 499 000 РSkoda Octavia 2017 в Москве
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- 370 000 РSkoda Octavia 1998 в Москве
- 2 160 000 РSkoda Octavia 2020 в Москве
- 600 000 РSkoda Octavia 2013 в Москве
- 960 000 РSkoda Octavia RS 2010 в Москве
- 1 190 000 РSkoda Octavia 2013 в Москве
- 2 310 000 РSkoda Octavia 2018 в Москве
- 1 870 000 РSkoda Octavia 2019 в Москве
- 1 620 000 РSkoda Octavia 2013 в Москве
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