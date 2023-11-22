3 лучших подержанных кроссовера до 1 млн рублей

17.10.2023, 07:44

5 человек погибли за сутки в двух авариях на трассе в Забайкалье

За минувшие сутки в Забайкалье произошло сразу два смертельных ДТП, которые унесли жизни пяти человек. Днем в лобовом столкновении в окрестностях города Могочи погибли трое, еще двое – ночью на трассе Чита – Хабаровск.Читать далее