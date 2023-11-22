3 лучших подержанных кроссовера до 1 млн рублей
Открывает список японский Mitsubishi Outlander, неплохой вариант стоит в среднем 970 тысяч рублей. Главными его достоинствами автоэксперт назвал плавность хода и энергоемкость подвески, хорошую управляемость, высокий уровень комфорта и эргономику водительского места. Второе место занимает немецкий BMW X3, который стоит порядка 1 млн рублей. «Баварец» отличается богатым техническим оснащением, стабильными ходовыми качествами и устойчивостью к коррозии кузова. Третьим стал французский Renault Duster за 890 тысяч рублей. Кроссовер порадует относительно невысокой стоимость ТО и расходников, а также доступностью запчастей.
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17.10.2023, 07:44
5 человек погибли за сутки в двух авариях на трассе в Забайкалье
За минувшие сутки в Забайкалье произошло сразу два смертельных ДТП, которые унесли жизни пяти человек. Днем в лобовом столкновении в окрестностях города Могочи погибли трое, еще двое – ночью на трассе Чита – Хабаровск.Читать далее
-
12.10.2023, 08:00
Самые надежные 15-летние автомобили и сколько они сейчас стоят
В ситуации, когда цены на новые автомобили растут каждый месяц, а иностранные бренды отключают дилеров от фирменного программного обеспечения, проверенный временем 15-летний автомобиль может стать интересным выбором.Читать далее
-
03.10.2023, 10:39
Иностранные журналисты раскрыли канал поставки в Россию премиальных автомобилей
Финские журналисты провели собственное расследование и выяснили, как премиальные автомобили попадают в Россию в обход санкций. С помощью GPS-трекеров они отследили путь BMW и Lexus из Германии до Томска.Читать далее
-
29.08.2023, 09:35
Renault готовит новый недорогой кроссовер
Компания Renault анонсирована совершенно новый компактный городской кроссовер Kardian. Новинка станет глобальной моделью и займет место между Sandero Stepway и Duster.Читать далее
-
10.08.2023, 09:22
«Парадокс трейд-ина» в России: свежие Duster и Outlander меняют на новых «китайцев»
Представители крупнейших отечественных дилерских сетей рассказали об интересной тенденции, наметившейся на российском авторынке. Люди сдают в трейд-ин относительно свежие 2-3-летние автомобили с минимальным пробегом, чтобы купить китайскую новинку.Читать далее
- 1 199 000 РBMW X3 2009 в Москве
- 2 206 000 РMitsubishi Outlander 2017 в Москве
- 4 480 000 РBMW X3 2018 в Москве
- 7 460 000 РBMW X3 2009 в Москве
- 7 379 900 РBMW X3 2022 в Москве
- 1 429 000 РRenault Duster 2015 в Москве
- 5 299 000 РBMW X3 2018 в Москве
- 7 480 000 РBMW X3 2021 в Москве
- 15 900 000 РBMW X3 2021 в Москве
- 6 950 000 РBMW X3 2019 в Москве
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