3 мифа о бензине, которым не надо верить

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Эксперты портала NJcar назвали три самых распространенных мифа о бензине и рассказали, почему этим домыслам не стоит верить. Первый миф связан с октановым числом бензина. Бытует мнение, что чем больше это число, тем выше качество топлива. На самом деле прямой связи нет. Бензин АИ-92 может быть самого высокого качества, но для двигателей с высокой степенью сжатия он попросту не подходит.

Некоторые автолюбители уверены, что производители умышленно рекомендуют заправлять машину бензином с высоким октановым числом, поскольку он стоит дороже. В действительности, современные моторы специально ориентируют на заправку бензином с высоким октановым числом, переваривать АИ-92 им тяжело. Не последнюю роль в такой тенденции играют экологические требования, с каждым годом ужесточающиеся в Европе. Бензин АИ-92 уже практически ушел с рынков Европы и США. В России некоторым брендам приходится специально адаптировать свои моторы под эту марку бензина. Но если в инструкции по эксплуатации рекомендован АИ-95, то регулярно заправляться 92-м бензином нельзя.

Третий миф связан со специальными марками бензина (например, ЭКТО, Пульсар или G-Drive), которые якобы могут нанести вред мотору из-за содержащихся в них присадок. На самом деле входящие в состав такого топлива моющие и очищающие компоненты могут удалять нагар из камеры сгорания и очищать инжекторы и не оказывают негативного воздействия на двигатель и другие агрегаты автомобиля.

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