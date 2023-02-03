3 мифа о бензине, которым не надо верить
Некоторые автолюбители уверены, что производители умышленно рекомендуют заправлять машину бензином с высоким октановым числом, поскольку он стоит дороже. В действительности, современные моторы специально ориентируют на заправку бензином с высоким октановым числом, переваривать АИ-92 им тяжело. Не последнюю роль в такой тенденции играют экологические требования, с каждым годом ужесточающиеся в Европе. Бензин АИ-92 уже практически ушел с рынков Европы и США. В России некоторым брендам приходится специально адаптировать свои моторы под эту марку бензина. Но если в инструкции по эксплуатации рекомендован АИ-95, то регулярно заправляться 92-м бензином нельзя.
Третий миф связан со специальными марками бензина (например, ЭКТО, Пульсар или G-Drive), которые якобы могут нанести вред мотору из-за содержащихся в них присадок. На самом деле входящие в состав такого топлива моющие и очищающие компоненты могут удалять нагар из камеры сгорания и очищать инжекторы и не оказывают негативного воздействия на двигатель и другие агрегаты автомобиля.
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До конца марта в Россию хотят привезти 2000 иранских автомобилей
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-
09.02.2023, 08:44
Когда за движение задним ходом могут оштрафовать
Движение задним ходом – довольно опасный маневр. В зеркалах заднего вида остается много мертвых зон, и водитель должен быть предельно аккуратен и внимателен. Эксперт перечислил ситуации, когда за движение задним ходом могут выписать штраф.Читать далее
-
09.02.2023, 08:20
Tesla не считает отваливающийся руль дефектом
В конце января всех поклонников Tesla взволновал вопиющий инцидент. Руль новенькой Tesla Model Y отвалился всего через шесть дней после покупки. Владелец в этот момент ехал по автомагистрали вместе с семьей.Читать далее
-
09.02.2023, 07:50
Самый большой кроссовер Toyota: 367 сил и 13 подстаканников
Компания Toyota представила свой самый большой кроссовер. Тем, кому тесноват Highlander, предложат трехрядный Grand Highlander, в котором могут поместиться до 8 человек.Читать далее
-
09.02.2023, 00:05
Полицейские оштрафовали наглого водителя, который ел суп на скорости 80 км/ч
Британские полицейские провели рейд, направленный на выявление водителей, которые разговаривают за рулем по телефону. Каково же было их удивление, когда они увидели водителя, державшего в одной руке миску с супом, а в другой – ложку.Читать далее
-
08.02.2023, 16:33
БелАЗ показал огромный антисанкционный самосвал
В Беларуси разработали карьерный самосвал МоАЗ-75053, который планируют выпускать силами могилевского подразделения БелАЗа. Машина может перевозить до 25 тонн насыпных грузов по тяжелому бездорожью и в сложных климатических условиях.Читать далее
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