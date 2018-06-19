19 июня 2018, 16:27
3 мифа о моторном масле
По поводу моторного масла в сознании отечественных автолюбителей укрепилось сразу несколько мифов. Поговорим о трех из них, касающихся цвета, запаха и вязкости масла.
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Распространено мнение, что масло темнеет из-за проблем с двигателем. На самом деле, изменение цвета моторного масла на более темный – это закономерный процесс, связанный с его основной функцией – смазывать и очищать двигатель от нагара. Для этого в его состав входят особые присадки. Скорость потемнения масла зависит от типа мотора: бензиновый, дизельный или газовый. И наоборот, если масло долгое время не темнеет, в пору задуматься о его качестве. Лучше такое масло поменять, пока с двигателем не возникли проблемы.
Существует поверье, что опытный мастер сможет определить качество и вязкость моторного масла на ощупь, растерев его каплю между пальцами. В действительности, коэффициент вязкости (сантистокс) можно определить только в лабораторных условиях. Если у вас возникли сомнения в качестве масла, смело несите его на анализ специалистам, которые с помощью приборов не только проверят вязкость, но и дадут заключение о наличии в масле присадок и загрязнений.
Некоторые полагают, что время замены масла можно определить по цвету и запаху. Но и тут все не так однозначно. Цвет моторного масла зависит от цвета исходного материала – нефти, из которой оно было произведено. Кроме того, благодаря специальным присадкам копоть, придающая со временем маслу темный цвет, удерживается во взвешенном состоянии и не сказывается на его смазывающих свойствах. Поэтому специалисты советуют менять моторное масло в соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Обычно сервисный интервал составляет 10 000 – 15 000 километров.
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Комментарии пользователей
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