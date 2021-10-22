3 недорогих китайских кроссовера, на которые стоит обратить внимание
Если вы в поиске новой машины, вам определенно стоит присмотреться к этим красавцам!
Chery Tiggo 2 Pro
В ноябре ждем обновленную версию кроссовера Chery Tiggo 2, теперь он получил приставку Pro, хотя изменения затронули в основном его внешность. Это очень компактный кроссовер, его размеры всего 4200 x 1760 x 1570мм, что не мешает «малышу» производить солидное впечатление. Tiggo 2 продавалась в России, но очень недолго, надеемся, обновленная версия задержится на нашем рынке.
Кроме изменившейся приборной панели, которой рестайлинг определенно прибавил привлекательности – мультимедиа и панель управление климат-контролем теперь смотрятся почти «по-взрослому» – кроссовер получил новую оптику. Другие изменения его не коснулись, это все тот же переднеприводный кроссовер с 1,5-литровым двигателем на 116 л.с. и вариатором или механикой.
Новый Chery Tiggo 2 Pro обещает стать одним из самых дешевых кроссоверов в России, точная цена пока неизвестна, но ожидается, что она будет около 1 млн рублей.
FAW Bestune T77
Новый кроссовер FAW Bestune T77 поступит в продажу в ноябре или декабре 2021 года. Это долгожданная новинка на российском рынке, тем более приятно, что в Китае он стоит примерно 1,1 млн рублей, если посчитать по текущему курсу юаня. Точная цена у российских дилеров неизвестна, но есть предпосылки, что она не превысит 1,5 млн рублей.
Размеры у T77 4525 х 1845 х 1615 мм, колесная база – 2700 мм. Бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 л выдает 160 л.с. Коробка передач на выбор – шестиступенчатая механика или семиступенчатый «робот».
Chery Tiggo 4 Pro
Еще одна ожидаемая новинка из Китая - Chery Tiggo 4 Pro, как и в случае с моделью Tiggo 2, он заменит продающуюся сейчас модель Tiggo 4. Изменения снова коснулись в основном внешности, изменив облик в лучшую сторону. Это по-прежнему бюджетная модель, но выглядит она чуть серьезней. Обновленная передняя панель, руль и сиденья стали интереснее внешне и удобнее. Также у Chery Tiggo 4 Pro была заменена система мультимедиа и блок управления системой климат-контроля.
Размеры у машины остались прежними – 4318 х 1831 х 1662 мм, колесная база - 2610 мм. В топовой версии обещаны шестиступенчатый «робот», бензиновый турбодвигатель 1.5 л мощностью 147 л.с. Привод по-прежнему только передний.
Стоимость пока неизвестна, но предшественник без приставки Pro стоит в районе 1,13 млн рублей, скорее всего новинка будет чуть дороже.
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