3 ошибки при прогреве салона машины
Печка сразу на максимум
Если вы не являетесь обладателем автономного отопителя, то первые пару минут работы двигателя печку лучше вообще не включать. Тепло вы отбираете у двигателя, который и сам холодный, а значит процесс прогрева будет затягиваться. Если включение печки необходимо, например, лобовое стекло покрыто инеем или льдом, то поставьте печку на минимум, а теплый воздух направьте строго на стекло.
Не забывайте о рециркуляции
Еще одна из ошибок при прогреве салона, это осуществлять забор воздуха с улицы, где он ледяной. Не забывайте переключиться на режим рециркуляции воздуха в салоне, и греть только объем воздуха в машине, без забора извне. Так машина нагреется гораздо быстрее. Главное после достижения нужной температуры не забыть переключиться на забор воздуха с улицы.
Прогрев двигателя на холостых
Водители спорят об этом не первую зиму, и почти всегда остаются каждый при своем. Однако, с физикой не поспоришь, как и с инструкциями производителя – прогрев двигателя современных машин под нагрузкой происходит быстрее и эффективнее. Это не значит, что надо заводить машину и сразу мчать на скорости 150 км/ч, но движение обеспечит прогрев машины быстрее, чем просто работа на холостых.
Однако, сторонникам удаленного запуска двигателя куда проще и приятнее нажать старт и прийти минут через 20 в теплую машину, потратив лишний бензин, но не время на прогрев.
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