3 премиальных седана, покинувших Россию в 2021 году
Редакция сайта Тарантас Ньюс подвела итоги прошедшего года и назвала три наиболее ярких премиальных седана, покинувших российский рынок в 2021 году.
Subaru Legacy
Серийное производство Legacy шестого поколения стартовало еще в 2014 году, но до России седан добрался только в 2018-м. Под капотом трудился 2,5-литровый «оппозитник» мощностью 175 л.с., который сочетался с вариатором Lineartronic CVT и фирменной системой полного привода. Однако уже через пару лет поползли первые слухи о скором уходе Legacy с отечественного рынка. Тогда же автопроизводитель подготовил «прощальную» версию Ultimate по цене от 2,7 млн рублей. К весне 2021 года все 77 седанов были распроданы. Модель седьмого поколения к нам пока везти не планируют.
Infiniti Q50
Японский автопроизводитель в 2021 году основательно пересмотрел свою политику на российском рынке и решил вовсе отказаться легковых моделей. Ставку решили сделать на кроссоверы и внедорожники. С официального русскоязычного сайта марки исчез седан Infiniti Q50 и соплатформенное ему купе Q60. Последние экземпляры Infiniti Q50 привезли в РФ еще в 2020 году, но реализовать их удалось лишь к лету 2021 года. В финале продаж модель предлагалась только с 2,0-литровым мотором (211 сил) в сочетании с 7-ступенчатой АКПП и задним приводом.
Jaguar XE
В 2021 году из модельного ряда Jaguar исчез «младший» седан XE. Спрос на модель нельзя было назвать высоким. За весь 2020 год дилеры реализовали по всей стране лишь три десятка экземпляров. Покупатели могли выбирать из трех модификаций: бензиновых мощностью 249 и 300 сил, а также дизельной на 190 сил. Трансмиссия: автоматическая коробка передач, привод – задний или полный. Под конец базовая версия XE стоила от 2 900 000 рублей.
- 1 230 000 РSubaru Legacy 2011 в Москве
- 1 839 000 РJaguar XE 2015 в Москве
- 2 180 000 РJaguar XE 2015 в Москве
- 1 840 000 РSubaru Legacy 2018 в Москве
- 1 839 000 РInfiniti Q50 2017 в Москве
- 2 060 000 РInfiniti Q50 2017 в Москве
- 880 000 РSubaru Legacy 2004 в Москве
- 2 420 000 РSubaru Legacy 2019 в Москве
- 1 145 000 РSubaru Legacy 2011 в Москве
- 410 000 РSubaru Legacy 2000 в Москве
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