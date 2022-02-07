3 причины, почему зимой спускают колеса без признаков прокола
Перепад температур
В сильные морозы давление в шинах шины может падать после ночной стоянки, а если вы выехали на мороз из теплого гаража, то эффект будет заметнее. Причина в том, что давление в холодных шинах снижается. Даже если вы накачивали их при нуле градусов, то падение температуры до -20 способно привести к уменьшению давления на 0,2-0,4 атм.
Неисправный вентиль
Он состоит из нескольких элементов, в том числе сердечника и золотникового колпачка. Эти части вентиля со временем приходят в негодность, причем влияет на них не только время, но и температура, влага, ультрафиолет и главное – реагенты. По этой причине проблема с утечками через вентиль на зимних шинах может возникнуть через пару сезонов эксплуатации, и вы получаете спущенные шины без видимых причин. Проще всего проверить утечки воздуха мыльным раствором воды.
Протечка по ободу
Борта шин изготавливают из особой резиновой смеси и армируют металлом. Борта входят в обод колесного диска, и должны прилегать максимально плотно, чтобы обеспечивать герметичность. Причиной утечек в месте прилегания бортов к ободу может быть некачественный шиномонтаж, но нередко проблема кроется в повреждении колесного диска. Получить его очень просто, особенно зимой. Глубокая выбоина, лежачий полицейский или наезд на бордюр, все это может деформировать обод диска и привести к утечкам воздуха. Также от утечек страдают старые ржавые диски, поэтому менять их стоит вовремя.
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