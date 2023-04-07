3 рамных внедорожника, которые охотно покупают даже с большим пробегом

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Эксперты портала NJcar составили список из трех самых надежных рамных внедорожников, которые россияне покупают, даже невзирая на солидный пробег. Все три места достались внедорожникам Toyota. Открывает рейтинг Toyota Land Cruiser 200 с мотором 2UZ-FE объемом 4,7 литра и мощностью 288 сил. Существуют и другие модификации модели: с 4,6-литровым мотором V8 1UR-FE мощностью 312 сил или с 4,5-литровым дизелем мощностью от 234 до 239 сил в зависимости от рынка.

Вторую строчку занимает Toyota Land Cruiser Prado 150, который оснащается надежными бензиновыми двигателями объемом 2,7 и 4,0 литра, а также дизельными агрегатами объемом 2,8 и 3,0 литра. Третье место досталось Toyota Fortuner, построенному на базе пикапа Hilux. Внедорожник оснащен 2,7-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 163 л.с. Все эти автомобили могут без проблем проехать по 500 тысяч километров и более, не осложняя жизнь своего владельца серьезными поломками.

Фото: Toyota

Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser (от 7 278 000 Р ) , Toyota Land Cruiser Prado (от 2 898 000 Р ) , Toyota Fortuner (от 3 764 000 Р )

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