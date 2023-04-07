3 рамных внедорожника, которые охотно покупают даже с большим пробегом
Фото: Toyota
Вторую строчку занимает Toyota Land Cruiser Prado 150, который оснащается надежными бензиновыми двигателями объемом 2,7 и 4,0 литра, а также дизельными агрегатами объемом 2,8 и 3,0 литра. Третье место досталось Toyota Fortuner, построенному на базе пикапа Hilux. Внедорожник оснащен 2,7-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 163 л.с. Все эти автомобили могут без проблем проехать по 500 тысяч километров и более, не осложняя жизнь своего владельца серьезными поломками.
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07.03.2023, 00:11
Когда хочется новый «Крузак», но денег нет: вариант за 500 000 рублей
В Китае умельцы построили на базе электрического гольф-кара Kuluze уменьшенную копию внедорожника Toyota Land Cruiser 300. Фотографии быстро разлетелись по Сети, мало кого оставив равнодушным.Читать далее
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16.02.2023, 11:54
Автомобили в России стали надежной инвестицией: итоги Residual value
Эксперты аналитического агентства «Автостат» опубликовали результаты очередного ежегодного исследования Residual value. Если раньше речь шла об автомобилях, которые медленнее теряют в цене, то сейчас все без исключения призеры стали только дороже.Читать далее
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11.01.2023, 15:54
ТОП-7 самых пожароопасных автомобилей в России
Российские страховщики проанализировали статистику по возгораниям автомобилей за 2022 год и назвали самые пожароопасные марки и модели. В расчет принимались только случаи по автомобилям с КАСКО, но статистика получилась любопытная. Лидируют отечественные модели.Читать далее
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08.12.2022, 16:38
Самые долговечные автомобили в мире: в ТОП-10 вошли шесть моделей Toyota
Эксперты агентства ISeeCars изучили миллионы автомобилей, выпущенных за последние два десятилетия, чтобы определить, какие модели можно назвать наиболее долговечными. Они остаются в строю, пока на одометре одна сотня тысяч километров сменяет другую.Читать далее
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21.11.2022, 19:35
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