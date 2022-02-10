3 разных версии пикапа Frontier от Nissan представили в Чикаго
В этом году на автосалоне в Чикаго калифорнийская студия Nissan Design America (NDA) представила сразу три версии модели. Все три модели предназначены для любителей выезда на природу: для поездок по бездорожью, серферам, охотникам и рыболовам. Во всех трех вариантах исполнения за основу взят Frontier.
Версия Project 72X получила полный привод. Машина получила белые колеса из стали с шинами Hankook Dynapro. Также у этой версии есть наклейки и надписи и 2,5-дюймовый лифт-комплект Calmini.
Особенность Project Hardbody - диски с классическим для Frontier дизайном, шины BF Goodrich All-Terrain, 3-дюймовый лифт-кит, специальная графика и дополнительная светотехника в задней части крыши.
Project Adventure предназначается для любителей путешествий. Здесь есть все необходимое для того, чтобы над крышей и погрузочной площадкой установить палатку. Есть мощная аудиосистема, а при оформлении пикапа даже использовали карту США, видимо, чтобы не потеряться в дороге.
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