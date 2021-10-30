3 самых быстрых китайских кроссовера в России
Редакция сайта Тарантас Ньюс изучила предложения на рынке новых легковых автомобилей и назвала самые быстрые китайские кроссоверы, которые можно сейчас приобрести у дилеров.
Geely Tugella
Среднеразмерный кроссовер Geely Tugella построен на модульной архитектуре CMA, которая была разработана совместно с инженерами Volvo. В моторную гамму входят несколько агрегатов, самый мощный из них развивает 238 сил. Это бензиновая рядная «турбочетверка» объемом 2,0 литра. Крутящий момент достигает 350 Нм. Двигатель работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» Aisin и системой полного привода. С места до «сотни» Geely Tugella разгоняется за 6,9 секунды. Цены начинаются от 2 749 990 рублей.
Geely Coolray
Еще один кроссовер Geely стал бестселлером бренда в России и позволил компании увеличить продажи почти на 70%. Клиентам предлагают только версии с трехцилиндровым двигателем объёмом 1,5 литра и мощностью 150 л. с. Агрегат сочетается с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. Первую «сотню» Geely Coolray набирает за 8,4 секунды. Базовая комплектация стоит минимум 1 386 990 рублей.
Chery Tiggo 8 Pro
Длина семиместного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro составляет 4 722 мм. Для российского рынка автомобиль оснащается двигателем 1.6T GDI с турбонаддувом и непосредственным впрыском. Агрегат развивает 186 л.с. и 275 Нм максимального крутящего момента. Трансмиссия – 7-ступенчатый «робот» Getrag, привод – передний. Разгон с места до 100 км/ч занимает 8,9 секунды. Цены стартуют с отметки 1 869 900 рублей.
- 1 720 000 РGeely Coolray 2020 в Москве
- 1 705 000 РGeely Coolray 2020 в Москве
- 1 799 000 РGeely Coolray 2020 в Москве
- 1 623 000 РGeely Coolray 2020 в Москве
- 1 827 000 РGeely Coolray 2020 в Москве
- 1 875 000 РGeely Coolray 2020 в Москве
- 2 577 000 РGeely Tugella 2020 в Москве
- 1 661 000 РGeely Coolray 2020 в Москве
- 2 733 000 РGeely Tugella 2020 в Москве
- 1 570 000 РGeely Coolray 2021 в Москве
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