3 самых надежных семейных автомобилей

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Журналисты портала NJcar составили рейтинг самых надежных больших семейных кроссоверов. Правда, все они доступны теперь только по схеме параллельного импорта. Открывает список японский Mazda CX-9 с элегантным экстерьером, просторным и практичным салоном, 2,5-литровым мотором на 231 сил и полным приводом, которые подарят приятные ощущения от вождения. Mazda CX-9 заслужила высокие оценки в тестах безопасности и получила сертификат Top Safety Pick от американской IIHS.

На втором месте расположился корейский Hyundai Palisade с премиальной отделкой интерьера и богатым списком электронных ассистентов. Покупатели могут выбирать между бензиновой (249 сил) и дизельной (202 силы) версиями, коробка передач – автоматическая. Palisade получил почти идеальные оценки на краш-тестах и заслужил максимальный рейтинг Top Safety Pick+ от IIHS.

Фото: Toyota

Замыкает список японский Toyota Highlander, который считается самым надежным автомобилем в сегменте. На выбор предлагаются кроссоверы с 3,5-литровым двигателем на 249 сил и АКПП, а также гибридная экономичная модификация. За безопасность Highlander 2022-2023 года также удостоился максимального рейтинга Top Safety Pick+ от IIHS.

Упомянутые модели: Mazda CX-9 (от 2 795 000 Р ) , Hyundai Palisade (от 3 549 000 Р ) , Toyota Highlander

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