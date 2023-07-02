3 самых надежных семейных автомобилей
Фото: Hyundai
На втором месте расположился корейский Hyundai Palisade с премиальной отделкой интерьера и богатым списком электронных ассистентов. Покупатели могут выбирать между бензиновой (249 сил) и дизельной (202 силы) версиями, коробка передач – автоматическая. Palisade получил почти идеальные оценки на краш-тестах и заслужил максимальный рейтинг Top Safety Pick+ от IIHS.
Замыкает список японский Toyota Highlander, который считается самым надежным автомобилем в сегменте. На выбор предлагаются кроссоверы с 3,5-литровым двигателем на 249 сил и АКПП, а также гибридная экономичная модификация. За безопасность Highlander 2022-2023 года также удостоился максимального рейтинга Top Safety Pick+ от IIHS.
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-
09.02.2023, 07:50
Самый большой кроссовер Toyota: 367 сил и 13 подстаканников
Компания Toyota представила свой самый большой кроссовер. Тем, кому тесноват Highlander, предложат трехрядный Grand Highlander, в котором могут поместиться до 8 человек.Читать далее
-
02.02.2023, 08:55
Самый большой кроссовер Toyota: первое фото салона
Компания Toyota готовится представить свой самый крупный кроссовер. Премьера Toyota Grand Highlander состоится через неделю, а пока автопроизводитель показал, насколько просторным будет салон новинки.Читать далее
-
01.02.2023, 07:59
Mazda представила новый флагманский кроссовер: на шаг ближе к премиуму
Компания Mazda официально представила свой самый крупный автомобиль – полноразмерный трехрядный кроссовер Mazda CX-90, длина которого превышает 5 метров.Читать далее
-
31.01.2023, 07:54
Фотографии новой Mazda CX-90 слили в Сеть за несколько часов до официальной премьеры
Новый трехрядный флагманский кроссовер Mazda CX-90 можно считать одной из самых значимых и долгожданных автомобильных премьер 2023 года. Все подробности о новинке узнаем уже сегодня, но за несколько часов до официальной презентации в Сеть утекли фотографии, полностью раскрывающие ее внешность.Читать далее
-
02.07.2023, 17:04
Самые дешевые дизельные автомобили в России летом 2023 года
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-
30.06.2023, 16:01
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