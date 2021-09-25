3 самых недорогих лифтбека у дилеров в 2021 году
Редакция сайта Тарантас Ньюс проанализировала российский рынок новых легковых автомобилей и подготовила список самых доступных лифтбеков в 2021 году.
Lada Granta лифтбек
Lada Granta в кузове «лифтбек» стоит немного дороже седана – от 572 900 рублей за версию с 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и механической коробкой передач. В базовой версии Standard не будет даже передних электрических стеклоподъемников, не говоря о мультимедийной системе. Есть также версии с мотором 98 сил и автоматической КПП или со 106-сильным агрегатом и «механикой». Более богатые комплектации могут похвастать кондиционером, круиз-контролем, мультимедийной системой, зеркалами заднего вида с электроприводом и обогревом, а также рядом других полезных функций. Топовая версия Luxe с «автоматом» стоит от 791 800 рублей.
JAC J7
Китайский лифтбек JAC J7 отличается ярким дизайном, довольно широким списком оснащения и демократичной ценой. Базовая версия Basic с 1,5-литровым турбомотором (136 л.с.) и «механикой» стоит от 1 129 000 рублей. Такой лифтбек оснащен светодиодной головной оптикой и ходовыми огнями, задними парктрониками, кондиционером, медиасистемой с Bluetooth, передними подушками безопасности и разъемами USB спереди и сзади. Есть версии с вариатором, но они стоят дороже. За топовый JAC J7 в исполнении Luxury придется отдать не менее 1 289 000 рублей.
Volkswagen Polo
Популярный в России седан Volkswagen Polo после рестайлинга превратился в лифтбек с практичным вместительным багажником. Базовый автомобиль с 90-сильным мотором и МКПП стоит от 999 900 рублей. Начальная модификация Origin получила 6,5-дюймовый экран медиасистемы с поддержкой App-Connect. В моторную гамму входит также 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 110 сил и 1,4-литровый турбомотор на 125 сил. Коробки передач: «механика», «автомат» или «робот» DSG-7. Топовый Polo в исполнении Exclusive стоит от 1 413 900 рублей.
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