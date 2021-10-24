3 японских рамных внедорожника, сменивших поколение в 2021 году
Редакция сайта Тарантас Ньюс составила ТОП-3 рамных внедорожников, которые сменили поколение в 2021 году.
Toyota Land Cruiser 300
Открывает список долгожданный Toyota Land Cruiser нового поколения. Ведь Land Cruiser 200 выпускали с 2007 года, и модель нуждалась в современном преемнике. Новинка построена на архитектуре TNGA GA-F. Внедорожник получил современную раму, которая стала более жесткой за счет использования цельнометаллических элементов из высокопрочной стали, соединенных лазерной сваркой.
В салоне появился «парящий» дисплей информационно-развлекательного комплекса диагональю 12,3 дюйма, а в списке опций значится система запуска по отпечатку пальца. Можно создать профили для четырех водителей, и когда бортовая система распознает водителя, то подстроит для него положение сиденья, руля, настройки климат-контроля, зеркал, проекционного дисплея и мультимедийной системы.
Внедорожник может быть оснащен бензиновым 3,5-литровым турбированным V6, который выдает 415 л.с. и 650 Нм крутящего момента. В роли трансмиссии выступает 10-ступенчатая АКПП в сочетании с системой полного привода. Такая связка способна ускорить автомобиль с места до 100 км/ч всего за 6,7 секунды. Также доступен 3,3-литровый дизельный агрегат, который выдает 299 л.с. и 700 Нм крутящего момента.
Lexus LX
Вскоре после премьеры Land Cruiser 300 дебютировал соплатформенный Lexus LX нового поколения, который станет отличным выбором для тех, кому необходима надежность Land Cruiser 300, но в более роскошной версии. Благодаря переходу на новую архитектуру, инженерам марки удалось сместить центр тяжести внедорожника. Также была улучшена развесовка машины за счет несколько иного расположения силового агрегата. Даже в стандартной модификации новый LX будет поставляться с подвеской AHC, которая позволяет регулировать дорожный просвет в зависимости от условий движения.
В списке оснащения внедорожника будет иметься активный электронный стабилизатор поперечной устойчивости, который способен бороться с кренами кузова и его продольной раскачкой. Lexus LX нового поколения разделит моторную гамму с Land Cruiser 300, а поэтому под капотом модели будет располагаться 415-сильный бензиновый турбированный V6. Кроме того, будет предлагаться турбодизельный двигатель объемом 3,3 литра мощностью 299 л.с. и 700 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии будет использоваться новейшая 10-ступенчатая АКПП.
Интерьер новинки сможет удовлетворить даже самых взыскательных покупателей. LX получил новую архитектуру с двумя дисплеями. Верхний 12,3-дюймовый экран используется для взаимодействия с информационно-развлекательным комплексом, а 7-дюймовый дисплей необходим для настройки климатической системы и ездовых настроек.
Toyota Tundra
Еще одна премьера от Toyota – пикап Tundra третьего поколения. Внедорожник получил новую раму, комфортабельный салон и новую моторную линейку, в которой больше нет атмосферных силовых установок. Такие глубокие доработки обусловлены тем, что новинка построена на архитектуре Land Cruiser 300.
Пикап будет доступен как с двухрядной кабиной, а также со стандартным или удлиненным кузовом, но особое место в модельной линейке займет модификация CrewMax. Большинство доработок коснулось именно технической части автомобиля, ведь помимо новой рамы и пружинной подвески, автомобиль обзавелся полностью перекроенной моторной гаммой.
В базовой версии модель поставляется с 3,5-литровым турбированным V6 с отдачей 389 л.с. и крутящим моментом 649 Нм, но опционально также будет доступна гибридная силовая установка i-Force Max, суммарная мощность которой составляет 437 л.с. и 790 Нм крутящего момента. В сочетании с двигателем работает безальтернативная 10-ступенчатая автоматическая коробка передач. Модель может быть оснащена задним или полным приводом. К сожалению, Toyota Tundra официально никогда не поставлялась на российский рынок, и пикап третьей генерации наверняка не станет исключением.
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