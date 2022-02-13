3 ярких китайских автомобиля, которые скоро появятся в России
Редакция портала «Тарантас Ньюс» выбрала три наиболее интересные новинки китайского автопрома, которые в ближайшие месяцы появятся в салонах российских дилеров.
Changan Uni-K
Открывает список Uni-K - самый большой и технологичный кроссовер марки Changan. По габаритам он сопоставим с кроссоверами Nissan Murano и Lexus RX. Новинка уже сертифицирована на российском рынке. Клиентам предложат версию с 2,0-литровым бензиновым турбомотором (226 л.с., 380 Нм). Двигатель работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» Aisin и системой полного привода с муфтой Borg Warner на задней оси.
В списке оснащения значится светодиодная оптика, сидения, обитые кожей Nappa с вентиляцией и подогревом, панорамная крыша, а также премиальная аудиосистема Sony с 14 динамиками и 10-канальным усилителем. Стоить автомобиль будет более 2 млн рублей.
Haval Dargo
Внедорожник Haval Dargo дебютировал под названием Big Dog и пользуется отличным спросом у себя на родине. Автомобиль построен на архитектуре L.E.M.O.N, которая также лежит в основе кроссовера Jolion. Покупателей привлекает брутальный угловатый кузов с рубленными линиями, круглые светодиодные фары, массивный обвес, а также задние фонари в виде бумерангов с LED-модулями.
Российским клиентам внедорожник предложат с 2,0-литровым турбомотором, который будет развивать порядка 200 сил. Двигатель будет сочетаться с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Привод – исключительно полный. Цены ожидаются на уровне 2,5 млн рублей.
Exeed LX
Премиальный суббренд Chery Exeed готовится вывести на российский рынок самую компактную модель в линейке – кроссовер LX. Новинка построена на архитектуре T1X и делит платформу с хорошо известным у нас Chery Tiggo 7 Pro. Покупателям предложат версию с 1,5-литровым двигателем на 147 сил в сочетании с вариатором и передним приводом.
В списке оснащения LX для российского рынка указаны: климат-контроль, круиз-контроль, обогревы лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, кресел и рулевого колеса, электропривод двери багажного отделения, 18-дюймовые колеса, система бесключевого доступа, а также пара широкоформатных дисплеев диагональю 12,3 дюйма. Стоить новинка будет не меньше 2 млн рублей.
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