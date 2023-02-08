3 ярких японских кроссовера, которые появились в России благодаря параллельному импорту

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Машины ввозят в страну без разрешения компании-производителя. Зато у отечественных автомобилистов появилась возможность поближе познакомиться с моделями, ранее официально не представленными в России. Портал «Тарантас Ньюс» изучил актуальные предложения российских дилеров и назвал три ярких японских кроссовера, которые стали доступны в нашей стране благодаря параллельному импорту.

Открывает список Nissan Kicks, который по габаритам немного больше Renault Kaptur. Его длина составляет 4 384 мм, а колесная база – 2 673 мм. Дорожный просвет – 200 мм. Под капотом трудится 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 122 л.с., который сочетается с вариатором CVT и передним приводом. Цены начинаются от 2,35 млн рублей.

Фото: unsplash.com

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Третьим в списке стал купеобразный кроссовер Mazda CX-4. Его габаритная длина составляет 4 637 мм, колесная база – 2 700 мм, а дорожный просвет – 206 мм. Автомобиль оснащен 2,0-литровым мотором SkyActiv-G мощностью 158 сил, 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и передним приводом. Цены варьируются от 2,7 до 3,7 млн рублей в зависимости от уровня оснащения.

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