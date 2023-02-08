3 ярких японских кроссовера, которые появились в России благодаря параллельному импорту
Фото: Mazda
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Открывает список Nissan Kicks, который по габаритам немного больше Renault Kaptur. Его длина составляет 4 384 мм, а колесная база – 2 673 мм. Дорожный просвет – 200 мм. Под капотом трудится 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 122 л.с., который сочетается с вариатором CVT и передним приводом. Цены начинаются от 2,35 млн рублей.
Третьим в списке стал купеобразный кроссовер Mazda CX-4. Его габаритная длина составляет 4 637 мм, колесная база – 2 700 мм, а дорожный просвет – 206 мм. Автомобиль оснащен 2,0-литровым мотором SkyActiv-G мощностью 158 сил, 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и передним приводом. Цены варьируются от 2,7 до 3,7 млн рублей в зависимости от уровня оснащения.
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Обновленный Nissan Kicks добрался до Америки
Компания Nissan представила рестайлинговый кроссовер Kicks, предназначенный для североамериканского рынка и отличающийся от своего тайского «родственника» оснащением и элементами дизайна.Читать далее
-
29.05.2020, 17:30
Nissan анонсировал 12 новых моделей
Компания Nissan опубликовала видеотизер, посвященный предстоящему масштабному обновлению модельного ряда. В нем можно разглядеть очертания 12 новых моделей от компактного хэтчбека и стремительного спорткара до большого пикапа.Читать далее
-
14.05.2020, 08:40
Nissan назвал дату премьеры обновленного кроссовера Kicks
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-
16.01.2020, 21:31
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-
09.02.2023, 09:05
До конца марта в Россию хотят привезти 2000 иранских автомобилей
Россия укрепляет торговые отношения с Ираном. Сразу два крупных автопроизводителя заинтересованы в экспорте машин в нашу страны. Российский посол в Тегеране Алексей Дедов рассказал о ближайших планах.Читать далее
-
09.02.2023, 08:44
Когда за движение задним ходом могут оштрафовать
Движение задним ходом – довольно опасный маневр. В зеркалах заднего вида остается много мертвых зон, и водитель должен быть предельно аккуратен и внимателен. Эксперт перечислил ситуации, когда за движение задним ходом могут выписать штраф.Читать далее
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