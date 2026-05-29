ЗСД закроют для машин из-за велофестиваля - как изменится движение

30 мая в Петербурге перекроют ЗСД из-за международного велофестиваля

В Санкт-Петербурге 30 мая движение по ЗСД в южном направлении будет полностью остановлено из-за крупного велофестиваля. Водителям придется искать обходные пути, а привычные маршруты окажутся недоступны почти на сутки. Почему это важно именно сейчас и какие участки затронуты - разбираемся подробно.

Водителей Санкт-Петербурга ждет серьезное испытание: 30 мая движение по Западному скоростному диаметру (ЗСД) в южном направлении будет полностью перекрыто из-за проведения 8-го международного велофестиваля «ЗСД Фонтанка Фест». Это решение затронет тысячи автомобилистов, которые ежедневно пользуются этой платной магистралью для быстрого проезда через город. Как сообщает Комитет по транспорту, ограничения начнут действовать с 15:00 и продлятся до окончания мероприятия, ориентировочно до 01:00 31 мая.

Перекрытие коснется участка от Богатырского проспекта до съезда с Витебской развязки (ШМСД) на Витебский проспект. В этом году организаторы впервые включили в маршрут велофестиваля саму Витебскую развязку, что расширяет зону ограничений. В северном направлении движение по ЗСД останется открытым, однако привычные схемы движения для многих водителей окажутся нарушены.

Для автомобилистов, следующих в южном направлении, будут доступны только участки от трассы Е-18 «Скандинавия» до Богатырского проспекта и от Благодатной улицы до КАД Юг. Все остальные въезды и съезды на ЗСД в южном направлении, включая заезды с Богатырского проспекта, с Васильевского острова (с набережной Макарова и проспекта Крузенштерна), а также с набережной реки Екатерингофки, будут закрыты. Также не получится съехать с ЗСД на Витебскую развязку при движении от КАД Юг к Витебскому проспекту и воспользоваться съездом с Витебской развязки на Витебский проспект в сторону Лиговского проспекта.

Городские власти настоятельно рекомендуют заранее планировать маршруты и использовать альтернативные дороги. По опыту прошлых лет, такие масштабные перекрытия приводят к увеличению трафика на параллельных улицах и могут вызвать значительные заторы. Важно учитывать, что ограничения будут действовать почти 10 часов, что особенно критично для тех, кто планирует поездки в вечернее и ночное время.

Стоит отметить, что подобные мероприятия становятся все более частыми в Петербурге. Например, недавно стало известно, что во время ПМЭФ-2026 также планируются ограничения движения на ряде городских улиц.

В завершение напомним: ЗСД - одна из ключевых транспортных артерий Петербурга, и любые ограничения на ней всегда вызывают широкий резонанс. Велофестиваль «ЗСД Фонтанка Фест» проводится уже восьмой раз и собирает участников со всего мира, что подчеркивает статус города как центра крупных международных событий. Однако для автомобилистов такие мероприятия - это, прежде всего, необходимость быть внимательнее к изменениям в организации движения и заранее продумывать свои маршруты. По имеющимся данным, после завершения фестиваля движение по ЗСД будет восстановлено в полном объеме.