30 минут из жизни авианосца США и эскадрильи «Черные рыцари»: уникальные съемки
Фoто: youtube.com / SnailVision
Минувший год выдался непростым для экипажа авианосца. Сначала он застрял в порту Гуама из-за серьезной вспышки COVID-19 среди экипажа, которая переросла в крупный политический скандал, закончившийся в конечном итоге отставкой исполняющего обязанности министра ВМС Томаса Модли. Также в июне 2020 года истребитель F/A-18F Super Hornet потерпел катастрофу в Филиппинское море. К счастью, оба летчика сумели благополучно катапультироваться.
Тем не менее, видеоряд сопровождается задорной музыкой. В нем показана ежедневная рутинная работа членов экипажа, теоретические занятия, тренировки и учения. С отметки 06:38 можно понаблюдать из кабины Super Hornet за дозаправкой истребителя в воздухе. Причем в фильм вошли даже несколько случаев неудачной дозаправки. А самое главное – потрясающие кадры с полетами на малых высотах над заснеженными горами и ледниками Аляски, штормом в Тихом океане и мастерством пилотов при посадке на палубу авианосца.
- 2 225 000 РKIA Stinger 2019 в Москве
- 45 000 000 РMercedes Maybach S-класс 2016 в Москве
- 4 750 000 РMercedes Maybach S-класс 2016 в Москве
- 3 790 000 РBMW 7 серии 2018 в Москве
- 2 290 000 РSubaru Outback 2016 в Москве
- 1 380 000 РKIA ceed 2020 в Москве
- 4 455 000 РLand Rover Range Rover Evoque 2019 в Москве
- 1 150 000 РToyota Hilux 2018 в Москве
- 360 000 РУАЗ Профи 2020 в Москве
- 865 000 РHyundai Solaris 2016 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий