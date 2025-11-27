Замена Весте и Haval: какие иномарки из Китая можно будет ввезти очень выгодно

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

27 ноября 2025, 13:09

30 вариантов из Китая которые можно привезти по льготному утильсбору с 1 декабря

30 вариантов из Китая которые можно привезти по льготному утильсбору с 1 декабря

Замена Весте и Haval: какие иномарки из Китая можно будет ввезти очень выгодно

30 вариантов из Китая которые можно привезти по льготному утильсбору с 1 декабря

Новые правила утильсбора скоро вступят в силу. Какие машины можно будет привезти выгодно? Эксперты составили подробный список доступных моделей. В нем есть много неожиданных вариантов. Узнайте, что можно купить вместо привычных авто.

Новые правила утильсбора скоро вступят в силу. Какие машины можно будет привезти выгодно? Эксперты составили подробный список доступных моделей. В нем есть много неожиданных вариантов. Узнайте, что можно купить вместо привычных авто.

С 1 декабря 2025 года правила игры на автомобильном рынке снова меняются. Власти решили, что льготный утилизационный сбор для машин, ввозимых из-за границы, будет действовать только для моделей с двигателем мощностью до 160 лошадиных сил. Для всех, кто присматривался к более мощным автомобилям, это означает серьезное удорожание. Однако для менее «заряженных» версий лазейка сохраняется, что открывает интересные возможности для покупки.

Специалисты уже проанализировали рынок и составили список моделей, которые по-прежнему можно будет привезти на выгодных условиях. Как поделился с изданием Quto директор компании E.N. CARS Евгений Забелин, существует как минимум 30 вариантов автомобилей преимущественно китайской сборки, которые укладываются в новые требования. Он также подсчитал примерную конечную стоимость этих машин для покупателя в России, которая включает не только цену в Китае, но и все расходы на доставку, растаможку и прибыль посредника.

В самом доступном ценовом сегменте, от 1,8 до 2,2 миллиона рублей, нашлось немало интересных предложений. Эти автомобили могут стать прямой альтернативой популярным Lada Vesta и Haval Jolion. Самым доступным вариантом оказался гибридный Geely Galaxy Starshine 6. Чуть дороже обойдется хорошо знакомый россиянам Geely Coolray в богатой комплектации. Кроме того, в этом бюджете можно найти целую россыпь седанов, которые собираются в Китае для местного рынка: Chevrolet Cruze, Hyundai Elantra, Mazda 3, а также два «народных» Volkswagen - Bora и Lavida. Согласитесь, это весьма заманчивые альтернативы отечественным моделям.

Если бюджет позволяет потратить от 2,2 до 2,7 миллиона рублей, выбор становится еще шире. Здесь можно найти замену таким бестселлерам, как Belgee X50 и Changan CS35 Plus. В нижней части этого диапазона расположились Skoda Kamiq, Toyota Corolla и Volkswagen Tharu. При бюджете около 2,5 миллионов рублей стоит обратить внимание на стильный кроссовер Mazda CX-30, спортивную версию Skoda Kamiq GT или новый Geely Cityray. Ближе к верхней границе сегмента находятся очень популярные кроссоверы: Nissan Qashqai, Honda XR-V и Toyota Corolla Cross. А для ценителей классики в пределах 2,7 миллиона можно привезти нестареющую Skoda Octavia.

В категории от 2,7 до 3 миллионов рублей найти подходящие варианты сложнее, так как с ростом цены обычно растет и мощность двигателя. Тем не менее, и здесь есть из чего выбрать, если вы ищете замену, например, Belgee X70. Среди кроссоверов в лимит вписываются Mazda CX-5, Skoda Karoq и Volkswagen T-Roc. Любителям легковых автомобилей стоит присмотреться к Honda Civic, легендарному Volkswagen Golf или солидному Skoda Superb.

Для тех, кто готов потратить более 3 миллионов рублей, тоже есть несколько интересных вариантов. По возрастанию цены список выглядит так: седан Nissan Altima за 3,1 млн, премиальный Audi A3 за 3,3 млн и крупный кроссовер Volkswagen Tayron за 3,5 млн. Располагая суммой около четырех миллионов, можно рассмотреть покупку Nissan X-Trail или компактного, но престижного Mercedes-Benz A-класса. Ну а для поклонников «большой немецкой тройки» есть возможность приобрести кроссоверы китайской сборки - BMW X1 или эффектный Audi Q3 Sportback, которые обойдутся уже в 4,4 и 4,7 миллиона рублей соответственно.

Упомянутые марки: Volkswagen, Geely, Mazda, Skoda, Toyota, Nissan, Honda, Audi, BMW, Chevrolet, Hyundai
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фольксваген, Джили, Мазда, Шкода, Тойота, Ниссан, Хонда, Ауди, БМВ, Шевроле, Хендай

Похожие материалы Фольксваген, Джили, Мазда, Шкода, Тойота, Ниссан, Хонда, Ауди, БМВ, Шевроле, Хендай

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Летающие автомобили: Три проекта, уже стоящие на пороге реальной эксплуатации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронеж Ставрополь Хабаровск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться