Замена Весте и Haval: какие иномарки из Китая можно будет ввезти очень выгодно

27 ноября 2025, 13:09
30 вариантов из Китая которые можно привезти по льготному утильсбору с 1 декабря
Новые правила утильсбора скоро вступят в силу. Какие машины можно будет привезти выгодно? Эксперты составили подробный список доступных моделей. В нем есть много неожиданных вариантов. Узнайте, что можно купить вместо привычных авто.
С 1 декабря 2025 года правила игры на автомобильном рынке снова меняются. Власти решили, что льготный утилизационный сбор для машин, ввозимых из-за границы, будет действовать только для моделей с двигателем мощностью до 160 лошадиных сил. Для всех, кто присматривался к более мощным автомобилям, это означает серьезное удорожание. Однако для менее «заряженных» версий лазейка сохраняется, что открывает интересные возможности для покупки.
Специалисты уже проанализировали рынок и составили список моделей, которые по-прежнему можно будет привезти на выгодных условиях. Как поделился с изданием Quto директор компании E.N. CARS Евгений Забелин, существует как минимум 30 вариантов автомобилей преимущественно китайской сборки, которые укладываются в новые требования. Он также подсчитал примерную конечную стоимость этих машин для покупателя в России, которая включает не только цену в Китае, но и все расходы на доставку, растаможку и прибыль посредника.
В самом доступном ценовом сегменте, от 1,8 до 2,2 миллиона рублей, нашлось немало интересных предложений. Эти автомобили могут стать прямой альтернативой популярным Lada Vesta и Haval Jolion. Самым доступным вариантом оказался гибридный Geely Galaxy Starshine 6. Чуть дороже обойдется хорошо знакомый россиянам Geely Coolray в богатой комплектации. Кроме того, в этом бюджете можно найти целую россыпь седанов, которые собираются в Китае для местного рынка: Chevrolet Cruze, Hyundai Elantra, Mazda 3, а также два «народных» Volkswagen - Bora и Lavida. Согласитесь, это весьма заманчивые альтернативы отечественным моделям.
Если бюджет позволяет потратить от 2,2 до 2,7 миллиона рублей, выбор становится еще шире. Здесь можно найти замену таким бестселлерам, как Belgee X50 и Changan CS35 Plus. В нижней части этого диапазона расположились Skoda Kamiq, Toyota Corolla и Volkswagen Tharu. При бюджете около 2,5 миллионов рублей стоит обратить внимание на стильный кроссовер Mazda CX-30, спортивную версию Skoda Kamiq GT или новый Geely Cityray. Ближе к верхней границе сегмента находятся очень популярные кроссоверы: Nissan Qashqai, Honda XR-V и Toyota Corolla Cross. А для ценителей классики в пределах 2,7 миллиона можно привезти нестареющую Skoda Octavia.
В категории от 2,7 до 3 миллионов рублей найти подходящие варианты сложнее, так как с ростом цены обычно растет и мощность двигателя. Тем не менее, и здесь есть из чего выбрать, если вы ищете замену, например, Belgee X70. Среди кроссоверов в лимит вписываются Mazda CX-5, Skoda Karoq и Volkswagen T-Roc. Любителям легковых автомобилей стоит присмотреться к Honda Civic, легендарному Volkswagen Golf или солидному Skoda Superb.
Для тех, кто готов потратить более 3 миллионов рублей, тоже есть несколько интересных вариантов. По возрастанию цены список выглядит так: седан Nissan Altima за 3,1 млн, премиальный Audi A3 за 3,3 млн и крупный кроссовер Volkswagen Tayron за 3,5 млн. Располагая суммой около четырех миллионов, можно рассмотреть покупку Nissan X-Trail или компактного, но престижного Mercedes-Benz A-класса. Ну а для поклонников «большой немецкой тройки» есть возможность приобрести кроссоверы китайской сборки - BMW X1 или эффектный Audi Q3 Sportback, которые обойдутся уже в 4,4 и 4,7 миллиона рублей соответственно.
Похожие материалы Фольксваген, Джили, Мазда, Шкода, Тойота, Ниссан, Хонда, Ауди, БМВ, Шевроле, Хендай
-
27.11.2025, 20:52
В Иллинойсе выставили на продажу три редких Camaro Z28 1969 года и другие маслкары
В Иллинойсе обнаружили сразу три Chevrolet Camaro Z28 1969 года. Все автомобили продает один энтузиаст. В коллекции также есть Plymouth GTX 1972 и Buick Riviera GS 1965. Подробности сделки держатся в секрете. История обещает удивить даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
27.11.2025, 20:43
Niu KQI Air X: самый легкий электросамокат из карбона весом менее 12 кг
Niu представила электросамокат KQI Air X, который весит менее 12 кг. Это один из самых легких представителей своего класса. Корпус выполнен из карбона, что делает его уникальным. Узнайте, чем еще удивляет новинка и для кого она создана.Читать далее
-
27.11.2025, 20:31
Keystone Reign 13RK 2026: компактный прицеп для путешествий вне асфальта и стереотипов
Keystone Reign 13RK 2026 ломает привычные представления о домах на колесах. Миниатюрный, легкий и готовый к бездорожью, он создан для тех, кто ценит свободу и комфорт. Внутри скрывается больше, чем кажется снаружи. Чем удивит этот прицеп – читайте в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 20:26
Гибридный Lotus Eletre появится в Китае в январе 2026 года и выйдет в Европе во второй половине года
Lotus готовит премьеру гибридного Eletre для Китая и Европы. Модель обещает впечатляющий запас хода и новые технологии. Подробности о силовой установке держатся в секрете. Ожидается, что новинка изменит расстановку сил на рынке.Читать далее
-
27.11.2025, 20:18
В Китае стартовали продажи электрокара Leapmotor B05 с запасом хода до 605 км
Leapmotor B05 дебютировал в Китае с пятью комплектациями. Модель получила современное оснащение и запас хода до 605 км. В 2026 году электрокар появится на мировом рынке. Внутри – цифровая панель и большой экран. Цена стартует от 1,3 млн рублей.Читать далее
-
27.11.2025, 20:11
BST Expedition 500: новый прицеп-автодом с электротентом и солнечными батареями
BST Expedition 500 – это современный прицеп-автодом с массой 1300 кг и габаритами 5100×2460×2790 мм. Внутри – диван-кровать, холодильник и электротент. Узнайте, какие еще опции доступны и чем удивляет этот дом на колесах. Оцените, насколько он подходит для дальних поездок.Читать далее
-
27.11.2025, 20:02
Компактный прицеп Coachman VIP 460 удивляет роскошью и продуманным комфортом
Coachman VIP 460 – это не просто очередной прицеп. Британский производитель решил удивить даже самых требовательных путешественников. Внутри компактного корпуса скрывается уровень комфорта, который редко встретишь в этом классе. Чем же он так выделяется? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 19:44
Редчайшие розовые и зеленые Mopar 1970 года на выставке MCACN 2025
MCACN 2025 удивила коллекцией редких автомобилей Mopar в необычных весенних оттенках. Экспозиция включила уникальные экземпляры 1970 года, многие из которых существуют в единственном числе. Какие машины стали настоящими жемчужинами выставки – читайте в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 19:26
Владелец продал новый Corvette Z06 2025 года с пробегом 4700 км и потерял 45 тысяч долларов
Владелец потратил на новый Corvette Z06 2025 года более 160 тысяч долларов, но спустя всего 4700 км решил расстаться с машиной. Автомобиль ушел новому покупателю за 115 тысяч долларов, что стало неожиданным поворотом. Почему столь свежий спорткар оказался на вторичном рынке с такой скидкой? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 18:08
Почему заедает рычаг переключения передач и как это быстро исправить
Рычаг коробки передач может заедать по разным причинам. Иногда виновата грязная или старая жидкость, иногда проблема в механизме. Не всегда нужна замена коробки — часто все решается простой профилактикой. Проверьте несколько моментов, прежде чем ехать в сервис. Некоторые неисправности можно устранить самостоятельно.Читать далее
