Замена Весте и Haval: какие иномарки из Китая можно будет ввезти очень выгодно

30 вариантов из Китая которые можно привезти по льготному утильсбору с 1 декабря

Новые правила утильсбора скоро вступят в силу. Какие машины можно будет привезти выгодно? Эксперты составили подробный список доступных моделей. В нем есть много неожиданных вариантов. Узнайте, что можно купить вместо привычных авто.

Новые правила утильсбора скоро вступят в силу. Какие машины можно будет привезти выгодно? Эксперты составили подробный список доступных моделей. В нем есть много неожиданных вариантов. Узнайте, что можно купить вместо привычных авто.

С 1 декабря 2025 года правила игры на автомобильном рынке снова меняются. Власти решили, что льготный утилизационный сбор для машин, ввозимых из-за границы, будет действовать только для моделей с двигателем мощностью до 160 лошадиных сил. Для всех, кто присматривался к более мощным автомобилям, это означает серьезное удорожание. Однако для менее «заряженных» версий лазейка сохраняется, что открывает интересные возможности для покупки.

Специалисты уже проанализировали рынок и составили список моделей, которые по-прежнему можно будет привезти на выгодных условиях. Как поделился с изданием Quto директор компании E.N. CARS Евгений Забелин, существует как минимум 30 вариантов автомобилей преимущественно китайской сборки, которые укладываются в новые требования. Он также подсчитал примерную конечную стоимость этих машин для покупателя в России, которая включает не только цену в Китае, но и все расходы на доставку, растаможку и прибыль посредника.

В самом доступном ценовом сегменте, от 1,8 до 2,2 миллиона рублей, нашлось немало интересных предложений. Эти автомобили могут стать прямой альтернативой популярным Lada Vesta и Haval Jolion. Самым доступным вариантом оказался гибридный Geely Galaxy Starshine 6. Чуть дороже обойдется хорошо знакомый россиянам Geely Coolray в богатой комплектации. Кроме того, в этом бюджете можно найти целую россыпь седанов, которые собираются в Китае для местного рынка: Chevrolet Cruze, Hyundai Elantra, Mazda 3, а также два «народных» Volkswagen - Bora и Lavida. Согласитесь, это весьма заманчивые альтернативы отечественным моделям.

Если бюджет позволяет потратить от 2,2 до 2,7 миллиона рублей, выбор становится еще шире. Здесь можно найти замену таким бестселлерам, как Belgee X50 и Changan CS35 Plus. В нижней части этого диапазона расположились Skoda Kamiq, Toyota Corolla и Volkswagen Tharu. При бюджете около 2,5 миллионов рублей стоит обратить внимание на стильный кроссовер Mazda CX-30, спортивную версию Skoda Kamiq GT или новый Geely Cityray. Ближе к верхней границе сегмента находятся очень популярные кроссоверы: Nissan Qashqai, Honda XR-V и Toyota Corolla Cross. А для ценителей классики в пределах 2,7 миллиона можно привезти нестареющую Skoda Octavia.

В категории от 2,7 до 3 миллионов рублей найти подходящие варианты сложнее, так как с ростом цены обычно растет и мощность двигателя. Тем не менее, и здесь есть из чего выбрать, если вы ищете замену, например, Belgee X70. Среди кроссоверов в лимит вписываются Mazda CX-5, Skoda Karoq и Volkswagen T-Roc. Любителям легковых автомобилей стоит присмотреться к Honda Civic, легендарному Volkswagen Golf или солидному Skoda Superb.

Для тех, кто готов потратить более 3 миллионов рублей, тоже есть несколько интересных вариантов. По возрастанию цены список выглядит так: седан Nissan Altima за 3,1 млн, премиальный Audi A3 за 3,3 млн и крупный кроссовер Volkswagen Tayron за 3,5 млн. Располагая суммой около четырех миллионов, можно рассмотреть покупку Nissan X-Trail или компактного, но престижного Mercedes-Benz A-класса. Ну а для поклонников «большой немецкой тройки» есть возможность приобрести кроссоверы китайской сборки - BMW X1 или эффектный Audi Q3 Sportback, которые обойдутся уже в 4,4 и 4,7 миллиона рублей соответственно.