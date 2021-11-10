306 км/ч по Бельгии: полицейский радар «не справился» с такой скоростью
Фото: pexels.com
«Испанскую карту» побил неустановленный житель Бельгии. Дело было на скоростном шоссе близ города Льеж. Местные полицейские аккурат проводили скрытое патрулирование посредством бортовой системы, смонтированной в салоне дежурного автомобиля. Она (техника) измеряет скорость всех типов автомобилей и в автоматическом режиме фотографирует номера тех транспортных средств, которые передвигаются слишком быстро.
И вот в один прекрасный момент радар «покраснел» от зафиксированной цифры – 306 км/ч. И это притом, что скоростной потолок на данном участке всего 120 км/ч. К такой вопиющей наглости прибор готов не был, потому как не настроен на подобные превышения.
Да, радар успел определить и даже высветить скорость нарушителя, но на этом и «песне конец». В том плане, что выявленное сотрудниками дорожной полиции преступление не позволит оштрафовать злоумышленника за такой тяжелый, по меркам тихой и скромной Бельгии, грех. Фотографии-то нарушения нет! Значит, нет официальных доказательств совершенного преступления, о чем уже заявили представители судейского корпуса.
В полиции также разводят руками: «Мы даже не знаем, на какой машине ехал человек, развивший 306 км/ч».
Как вы считаете, повезло мужику?
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