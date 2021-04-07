7 апреля 2021, 14:31
30-летний львовский автобус до сих пор возит школьников в Чите: у него есть тахограф и блок ЭРА-Глонасс
Последний ЛАЗ-695Н сошел с конвейера Львовского завода в 2010 году, но легендарные автобусы и сейчас продолжают ездить по дорогам бывшего Советского Союза. Один раритетный экземпляр 1991 года выпуска возит детишек в читинскую гимназию.
Дарья Климова Фото: t.me/retro_bus
Фото: t.me/retro_bus
Фото: t.me/retro_bus
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Школьный автобус ЛАЗ-695Н из Читы находится на балансе «Русской гимназии неполного дня». Кузов окрашен в желтый цвет с нанесенными контрастными знаками «Дети». Как выяснил телеграм-канала RetroBus, автобус соответствует всем требованиям, предъявляемым к транспортному средству этой категории. В нем установлен тахограф и блок ЭРА-Глонасс, все сидения обращены по ходу движения и оснащены двухточечными ремнями безопасности. Единственный нюанс, последний раз техосмотр автобус проходил в августе 2017 года.
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