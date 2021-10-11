30-летний «Москвич» в идеальном состоянии отдают по цене нового Lada Xray
Фото: Авито
Фото: Авито
Фото: Авито
Фото: Авито
Фото: Авито
Фото: Авито
Под капотом «Москвича» установлен «родной» 1,5-литровый двигатель УЗАМ-412 мощностью 75 л.с., который работает в паре с 4-ступенчатой механической коробкой передач. Привод – задний. В кадр также попала югославская аккумуляторная батарея Tesla. Передние тормоза у автомобиля дисковые, задние – барабанные. Москвич-412 продается с оригинальным советским техпаспортом, подтверждающим год выпуска и наличие одного единственного владельца. Продавец просит за эту «капсулу времени» 778 000 рублей.
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