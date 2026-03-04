Владелец из Калифорнии проехал на Ford Mustang Mach-E больше 500 000 км — что показал реальный опыт эксплуатации

4 марта 2026, 09:48
316 000 миль на одном электромобиле: как Ford Mustang Mach-E выдержал испытание временем
316 000 миль на одном электромобиле: как Ford Mustang Mach-E выдержал испытание временем
Ford Mustang Mach-E Premium, купленный в 2022 году, преодолел дистанцию, сравнимую с 13 кругосветными путешествиями. Такой пробег на одном электромобиле - редкость даже для США. Почему этот случай заинтересовал экспертов и автопроизводителя, и какие выводы можно сделать о надежности современных электрокаров - в нашем материале.
История владельца Ford Mustang Mach-E Premium из Калифорнии стала настоящей сенсацией для рынка электромобилей. Дэвид Бленкле, купивший свой электрокар летом 2022 года, за четыре года сумел проехать на нем более 316 000 миль — это почти 510 000 километров. Такой результат не просто впечатляет: он ставит под сомнение устоявшиеся стереотипы о ресурсе и долговечности современных электромобилей, особенно на фоне скепсиса по поводу их пригодности к интенсивной эксплуатации.
Бленкле не участвовал в ралли или кругосветных путешествиях — все эти сотни тысяч километров были намотаны на улицах Санта-Круса. Его опыт стал настолько авторитетным, что привлек внимание самой компании Ford, когда одометр показывал 250 000 миль, а сегодня этот показатель уже перевалил за 316 000. Для сравнения: средний американский водитель проезжает около 15 000 миль в год, и здесь речь идет о пробеге, который большинство автомобилей не набирает за всю свою жизнь.
Эта история заставляет пересмотреть отношение к электромобилям как к «одноразовой» технике. В случае с Mustang Mach-E Premium речь идет не только о надежности батареи, но и о производительности всей силовой установки, подвески и электроники. По информации из источников в автоиндустрии, производитель внимательно следит за состоянием таких машин и анализирует данные, чтобы понять, как экстремальные нагрузки влияют на ресурс компонентов. Это важно не только для будущих покупателей, но и для всей отрасли, которая ищет способы сделать электрокары максимально долговечными и экономичными.
Интересно, что Ford уже не впервые оказывается в центре внимания благодаря необычным историям эксплуатации своих автомобилей. Например, недавно обсуждалась новая версия пикапа, которая вызвала споры среди экспертов из-за цен и характеристик, и в таких случаях выясняется, что производитель не боится экспериментов и внимательно относится к обратной связи от владельцев.
Опыт Дэвида Бленкле — это не просто рекорд, а наглядная иллюстрация того, как быстро меняется представление о возможностях электромобилей. Если еще несколько лет назад подобные пробеги казались фантастикой, то сегодня они становятся реальностью. Для рынка это сигнал: электрокары способны выдерживать экстремальные нагрузки и служат не хуже, а иногда и лучше традиционных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Вопрос лишь в том, смогут ли производители масштабировать этот опыт и сделать его массовым стандартом.
Напомним, ранее на 110 км был опубликован рейтинг премиальных седанов с пробегом до 200 000 км, которые сохраняют престиж и не требуют постоянных вложений.
Похожие материалы Форд
-
09.02.2026, 05:13
Mustang Mach-E 2026: новые цвета кузова уже доступны для заказа в России
В 2026 году Ford добавил в линейку Mustang Mach-E свежие цвета кузова, которые уже можно заказать. Новые оттенки выделяют электрокроссовер на фоне конкурентов и подчеркивают индивидуальность владельца. Это важный шаг для тех, кто ценит стиль и современные технологии.Читать далее
-
21.10.2025, 06:06
Ford представил спецверсию Mustang Mach-E GT California Special 2026 года
Ford готовит к выпуску особую версию электрокроссовера. Новинка обещает выделяться на дороге. Внешний вид получил необычные акценты. Цена может удивить даже поклонников марки. Все подробности – в нашем материале.Читать далее
-
02.10.2025, 20:58
Электрический Mustang Mach-E обогнал классический Mustang по продажам в третьем квартале 2025
Ford снова удивил рынок. Электрический Mach-E обошел по продажам легендарный Mustang. Итоги третьего квартала оказались неожиданными. Что ждет культовую модель дальше – пока загадка.Читать далее
-
15.08.2025, 08:11
Ford отзывает Mustang, Mustang Mach-E и Lincoln Nautilus из-за возможных проблем с фарами
Ford объявил отзыв автомобилей Mustang, Mustang Mach-E и Lincoln Nautilus 2025 года из-за дефекта в светодиодных модулях фар. Проблема может привести к отключению фар и других световых приборов. Владельцам заменят неисправные модули бесплатно.Читать далее
-
03.03.2025, 09:07
Ford готов выпустить новый седан Mustang Mach 4 после долгого перерыва
Последним серийным седаном Ford был Fusion, производство которого завершилось в 2020 году. Появление нового седана – это не просто расширение модельного ряда, но и возвращение к некогда невероятно популярному сегменту.Читать далее
-
09.09.2024, 10:00
Адвокаты пьяного водителя обвиняют в смертельной аварии автопилот Ford
В США в марте 2024 года пьяная 23-летняя девушка протаранила на своем электрокаре Ford Mustang Mach-E припаркованные на обочине шоссе автомобили. Погибли два человека. Теперь адвокаты пытаются доказать, что в аварии виновата не их подзащитная, а автопилот BlueCruise.Читать далее
-
07.11.2022, 16:52
Топ-менеджер Ford уволен за плохое качество автомобилей
В последнее время к качеству автомобилей Ford начало появляться много нареканий. Компания была вынуждена несколько раз отзывать машины из-за производственных ошибок и дефектных комплектующих. В результате, исполнительный директор Ford Стюарт Роули уйдет в отставку после 32 лет работы в компании.Читать далее
-
13.09.2022, 14:23
Новый Lincoln Corsair получит автопилот 2 уровня. Что это дает водителю?
Ford Motor расширяет доступность своей фирменной системы hands-free, с помощью которой можно управлять автомобилем по громкой связи. Отныне автопилотом будут оснащать кроссоверы Lincoln Corsair.Читать далее
-
14.07.2022, 14:11
Как служится электромобилям в полиции?
Электромобиль как полицейская машина? Почему бы нет - это уже реальность. За порядком на городских улицах некоторых стран планеты уже следят патрульные Ford Mustang Mach-E, Volkswagen ID.3 и, конечно же, Tesla.Читать далее
-
14.05.2022, 08:25
Время недорогих машин безвозвратно ушло. На чем поедем, братцы?
В Европе сегодня как в России: если у покупателей и есть возможность приобретать новые автомобили, то исключительно по «экстремальным» ценам. Причем, это следствие не только пандемии коронавируса и кризиса на Украине. У проблемы более глубокие корни.Читать далее
Похожие материалы Форд
-
09.02.2026, 05:13
Mustang Mach-E 2026: новые цвета кузова уже доступны для заказа в России
В 2026 году Ford добавил в линейку Mustang Mach-E свежие цвета кузова, которые уже можно заказать. Новые оттенки выделяют электрокроссовер на фоне конкурентов и подчеркивают индивидуальность владельца. Это важный шаг для тех, кто ценит стиль и современные технологии.Читать далее
-
21.10.2025, 06:06
Ford представил спецверсию Mustang Mach-E GT California Special 2026 года
Ford готовит к выпуску особую версию электрокроссовера. Новинка обещает выделяться на дороге. Внешний вид получил необычные акценты. Цена может удивить даже поклонников марки. Все подробности – в нашем материале.Читать далее
-
02.10.2025, 20:58
Электрический Mustang Mach-E обогнал классический Mustang по продажам в третьем квартале 2025
Ford снова удивил рынок. Электрический Mach-E обошел по продажам легендарный Mustang. Итоги третьего квартала оказались неожиданными. Что ждет культовую модель дальше – пока загадка.Читать далее
-
15.08.2025, 08:11
Ford отзывает Mustang, Mustang Mach-E и Lincoln Nautilus из-за возможных проблем с фарами
Ford объявил отзыв автомобилей Mustang, Mustang Mach-E и Lincoln Nautilus 2025 года из-за дефекта в светодиодных модулях фар. Проблема может привести к отключению фар и других световых приборов. Владельцам заменят неисправные модули бесплатно.Читать далее
-
03.03.2025, 09:07
Ford готов выпустить новый седан Mustang Mach 4 после долгого перерыва
Последним серийным седаном Ford был Fusion, производство которого завершилось в 2020 году. Появление нового седана – это не просто расширение модельного ряда, но и возвращение к некогда невероятно популярному сегменту.Читать далее
-
09.09.2024, 10:00
Адвокаты пьяного водителя обвиняют в смертельной аварии автопилот Ford
В США в марте 2024 года пьяная 23-летняя девушка протаранила на своем электрокаре Ford Mustang Mach-E припаркованные на обочине шоссе автомобили. Погибли два человека. Теперь адвокаты пытаются доказать, что в аварии виновата не их подзащитная, а автопилот BlueCruise.Читать далее
-
07.11.2022, 16:52
Топ-менеджер Ford уволен за плохое качество автомобилей
В последнее время к качеству автомобилей Ford начало появляться много нареканий. Компания была вынуждена несколько раз отзывать машины из-за производственных ошибок и дефектных комплектующих. В результате, исполнительный директор Ford Стюарт Роули уйдет в отставку после 32 лет работы в компании.Читать далее
-
13.09.2022, 14:23
Новый Lincoln Corsair получит автопилот 2 уровня. Что это дает водителю?
Ford Motor расширяет доступность своей фирменной системы hands-free, с помощью которой можно управлять автомобилем по громкой связи. Отныне автопилотом будут оснащать кроссоверы Lincoln Corsair.Читать далее
-
14.07.2022, 14:11
Как служится электромобилям в полиции?
Электромобиль как полицейская машина? Почему бы нет - это уже реальность. За порядком на городских улицах некоторых стран планеты уже следят патрульные Ford Mustang Mach-E, Volkswagen ID.3 и, конечно же, Tesla.Читать далее
-
14.05.2022, 08:25
Время недорогих машин безвозвратно ушло. На чем поедем, братцы?
В Европе сегодня как в России: если у покупателей и есть возможность приобретать новые автомобили, то исключительно по «экстремальным» ценам. Причем, это следствие не только пандемии коронавируса и кризиса на Украине. У проблемы более глубокие корни.Читать далее