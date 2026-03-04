Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

4 марта 2026, 09:48

Владелец из Калифорнии проехал на Ford Mustang Mach-E больше 500 000 км — что показал реальный опыт эксплуатации

Ford Mustang Mach-E Premium, купленный в 2022 году, преодолел дистанцию, сравнимую с 13 кругосветными путешествиями. Такой пробег на одном электромобиле - редкость даже для США. Почему этот случай заинтересовал экспертов и автопроизводителя, и какие выводы можно сделать о надежности современных электрокаров - в нашем материале.

История владельца Ford Mustang Mach-E Premium из Калифорнии стала настоящей сенсацией для рынка электромобилей. Дэвид Бленкле, купивший свой электрокар летом 2022 года, за четыре года сумел проехать на нем более 316 000 миль — это почти 510 000 километров. Такой результат не просто впечатляет: он ставит под сомнение устоявшиеся стереотипы о ресурсе и долговечности современных электромобилей, особенно на фоне скепсиса по поводу их пригодности к интенсивной эксплуатации.

Бленкле не участвовал в ралли или кругосветных путешествиях — все эти сотни тысяч километров были намотаны на улицах Санта-Круса. Его опыт стал настолько авторитетным, что привлек внимание самой компании Ford, когда одометр показывал 250 000 миль, а сегодня этот показатель уже перевалил за 316 000. Для сравнения: средний американский водитель проезжает около 15 000 миль в год, и здесь речь идет о пробеге, который большинство автомобилей не набирает за всю свою жизнь.

Эта история заставляет пересмотреть отношение к электромобилям как к «одноразовой» технике. В случае с Mustang Mach-E Premium речь идет не только о надежности батареи, но и о производительности всей силовой установки, подвески и электроники. По информации из источников в автоиндустрии, производитель внимательно следит за состоянием таких машин и анализирует данные, чтобы понять, как экстремальные нагрузки влияют на ресурс компонентов. Это важно не только для будущих покупателей, но и для всей отрасли, которая ищет способы сделать электрокары максимально долговечными и экономичными.

Интересно, что Ford уже не впервые оказывается в центре внимания благодаря необычным историям эксплуатации своих автомобилей. Например, недавно обсуждалась новая версия пикапа, которая вызвала споры среди экспертов из-за цен и характеристик, и в таких случаях выясняется, что производитель не боится экспериментов и внимательно относится к обратной связи от владельцев.

Опыт Дэвида Бленкле — это не просто рекорд, а наглядная иллюстрация того, как быстро меняется представление о возможностях электромобилей. Если еще несколько лет назад подобные пробеги казались фантастикой, то сегодня они становятся реальностью. Для рынка это сигнал: электрокары способны выдерживать экстремальные нагрузки и служат не хуже, а иногда и лучше традиционных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Вопрос лишь в том, смогут ли производители масштабировать этот опыт и сделать его массовым стандартом.

Напомним, ранее на 110 км был опубликован рейтинг премиальных седанов с пробегом до 200 000 км, которые сохраняют престиж и не требуют постоянных вложений.

Упомянутые модели: Ford Mustang Mach-E
Упомянутые марки: Ford
