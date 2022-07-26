«32 типа микросхем готовы к освоению»: российский производитель представил чипы для автомобилей

22.07.2022, 15:59

6 проблем при покупке автомобиля за границей

С прекращением официальных поставок новых автомобилей в России активизировались «серые» дилеры. Спрос на их услуги нынешней весной вырос вдвое по сравнению с 2021 годом. Новые машины за границей стоят существенно дешевле, чем у российских дилеров, а выбор моделей и комплектаций – богаче. Но, как и в любом деле, имеются свои подводные камни.Читать далее