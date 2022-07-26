«32 типа микросхем готовы к освоению»: российский производитель представил чипы для автомобилей
Как рассказал заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «Микрон» Евгений Кузьмин, 32 типа микросхем готовы к освоению и могут выпускаться на имеющемся оборудовании. В ближайшее время планируется разработать и запустить в производство еще 40 типов микросхем, что позволит довести локализацию в электронных блоках для автопрома до 80%.
-
25.07.2022, 12:09
У дилеров появились первые упрощенные Lada Niva Legend: известны цены
Сборка «антисанкционных» Lada Niva Legend стартовала в середине июля. Сейчас первые внедорожники в базовой комплектации Classic’2022 добрались до дилеров. На автомобили распространяется госпрограмма льготного автокредитования со скидкой в 20%.Читать далее
-
22.07.2022, 15:59
6 проблем при покупке автомобиля за границей
С прекращением официальных поставок новых автомобилей в России активизировались «серые» дилеры. Спрос на их услуги нынешней весной вырос вдвое по сравнению с 2021 годом. Новые машины за границей стоят существенно дешевле, чем у российских дилеров, а выбор моделей и комплектаций – богаче. Но, как и в любом деле, имеются свои подводные камни.Читать далее
-
22.07.2022, 12:58
В России заканчиваются новые автомобили
Большинство российских автозаводов простаивают с марта, а поставки готовых автомобилей приостановлены из-за санкций. Дилеры медленно, но верно распродают складские запасы. Новых машин практически не осталось. Склады и терминалы опустели.Читать далее
-
21.07.2022, 17:15
ГАЗ назвал сроки запуска нового «Соболя»
Группа ГАЗ планирует начать серийное производство коммерческого автомобиля нового поколения – «Соболь NN». Первыми на рынок выйдут грузовой и грузопассажирский фургоны.Читать далее
-
21.07.2022, 14:34
Запчасти из Мелитополя, фары – из Руденска: новые направления импорта
Российские производители в последние несколько месяцев активно ищут альтернативных поставщиков комплектующих, которые бы могли заменить ушедшие с отечественного рынка западные компании.Читать далее
-
20.07.2022, 13:01
АвтоВАЗ нашел, чем заменить импортные пружины подвески в автомобилях Lada
Отечественный автогигант выбрал российского поставщика пружин подвески для автомобилей Lada Largus. Комплектующие будут выпускать в Башкирии. Серийные поставки начнутся в августе 2022 года.Читать далее
-
25.07.2022, 12:09
У дилеров появились первые упрощенные Lada Niva Legend: известны цены
Сборка «антисанкционных» Lada Niva Legend стартовала в середине июля. Сейчас первые внедорожники в базовой комплектации Classic’2022 добрались до дилеров. На автомобили распространяется госпрограмма льготного автокредитования со скидкой в 20%.Читать далее
-
22.07.2022, 15:59
6 проблем при покупке автомобиля за границей
С прекращением официальных поставок новых автомобилей в России активизировались «серые» дилеры. Спрос на их услуги нынешней весной вырос вдвое по сравнению с 2021 годом. Новые машины за границей стоят существенно дешевле, чем у российских дилеров, а выбор моделей и комплектаций – богаче. Но, как и в любом деле, имеются свои подводные камни.Читать далее
-
22.07.2022, 12:58
В России заканчиваются новые автомобили
Большинство российских автозаводов простаивают с марта, а поставки готовых автомобилей приостановлены из-за санкций. Дилеры медленно, но верно распродают складские запасы. Новых машин практически не осталось. Склады и терминалы опустели.Читать далее
-
21.07.2022, 17:15
ГАЗ назвал сроки запуска нового «Соболя»
Группа ГАЗ планирует начать серийное производство коммерческого автомобиля нового поколения – «Соболь NN». Первыми на рынок выйдут грузовой и грузопассажирский фургоны.Читать далее
-
21.07.2022, 14:34
Запчасти из Мелитополя, фары – из Руденска: новые направления импорта
Российские производители в последние несколько месяцев активно ищут альтернативных поставщиков комплектующих, которые бы могли заменить ушедшие с отечественного рынка западные компании.Читать далее
-
20.07.2022, 13:01
АвтоВАЗ нашел, чем заменить импортные пружины подвески в автомобилях Lada
Отечественный автогигант выбрал российского поставщика пружин подвески для автомобилей Lada Largus. Комплектующие будут выпускать в Башкирии. Серийные поставки начнутся в августе 2022 года.Читать далее
- 44 490 000 РMercedes G-класс AMG 2022 в Москве
- 9 270 000 РMercedes S-класс 2017 в Москве
- 5 710 000 РLand Rover Discovery 2018 в Москве
- 5 437 000 РLexus LX 2016 в Москве
- 2 347 000 РToyota Camry 2020 в Москве
- 1 687 000 РFord Kuga 2016 в Москве
- 3 695 000 РToyota Camry 2020 в Москве
- 5 679 000 РVolkswagen Teramont 2021 в Москве
- 12 810 000 РJeep Wrangler 2021 в Москве
- 2 639 000 РHyundai Creta 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий