Почему индивидуальные автодома снова в моде — удивит даже скептиков

38-футовый дом на колесах с роскошным интерьером и впечатляющими возможностями

В США набирают популярность дома на колесах с уникальным дизайном. Один из таких проектов от Tru Form Tiny поражает деталями. Внутри - не просто уют, а настоящий шик. Чем удивляет этот дом и почему он не похож на другие - читайте далее.

Классика всегда в цене, но индивидуальный подход позволяет вывести привычные вещи на новый уровень. Американская компания Tru Form Tiny, базирующаяся в штате Орегон, создала 38-футовый крошечный дом, который сложно назвать просто домом на колесах. Это не очередной стандартный проект, а полностью кастомизированное жилье, где каждая деталь продумана до мелочей.

Фото: Tru Form Tiny

В последние годы рынок мобильных домов в США буквально взорвался: кажется, что каждый второй хозяин готов предложить свой вариант компактного жилья. Однако Tru Form Tiny выделяется на фоне других не только качеством исполнения, но и смелыми дизайнерскими решениями. Их новый проект — яркое тому подтверждение. Внутри царит атмосфера настоящей роскоши: дорогие материалы, продуманная эргономика, необычные цветовые сочетания и множество скрытых функций.

Фото: Tru Form Tiny

Отличительной чертой этого дома стала его многофункциональность и адаптивность пространства: несмотря на компактные габариты, здесь удалось разместить полноценную кухню, просторную гостевую зону и спальный лофт, который при необходимости превращается в рабочий кабинет. Благодаря панорамному остеклению и грамотному зонированию, жильцы не испытывают чувства тесноты, а, напротив, ощущают гармоничную связь с окружающей природой.