Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

10 августа 2026, 18:22

3D-печатная безвоздушная шина для горного велосипеда: испытания и проблемы конструкции

3D-печатная безвоздушная шина для горного велосипеда: испытания и проблемы конструкции

Почему 3D-печать безвоздушных покрышек пока проигрывает классике: В чем заключается главная проблема

3D-печатная безвоздушная шина для горного велосипеда: испытания и проблемы конструкции

Энтузиаст напечатал на 3D-принтере безвоздушную шину для горного велосипеда и проверил ее на каменистой трассе. Эксперимент выявил не только плюсы, но и ключевые недостатки таких решений, что важно для развития велотехнологий сегодня.

Энтузиаст напечатал на 3D-принтере безвоздушную шину для горного велосипеда и проверил ее на каменистой трассе. Эксперимент выявил не только плюсы, но и ключевые недостатки таких решений, что важно для развития велотехнологий сегодня.

В мире велосипедных технологий давно обсуждается идея безвоздушных шин, которые не боятся проколов и не требуют подкачки. Недавно энтузиаст Берм Пик решил проверить, действительно ли реально создать такую ​​шину своими руками с помощью 3D-принтера. Его эксперимент оказался не только технически интересным, но и показал, с какими трудностями сталкиваются подобные конструкции на примере.

Для изготовления модели использовался термопластический полиуретан (ТПУ) разной жесткости: более мягкий материал на протекторах, более жесткий - на внутреннем каркасе. Сегменты соединялись между собой креплениями типа «ласточкин хвост» и винтами. Первая версия оказалась слишком жесткой, попытка использовать Х-образные элементы для упругости не дала нужного эффекта - треугольная геометрия почти не гнулась. После доработки конструкции стало легче почти вдвое, а Х-образные детали убрали. 

Испытания на каменистой трассе показывают, что идея работает: шина хорошо держит сцепление и гасит удары, напоминая обычную резиновую покрышку. При поездке по неровностям велосипедист не заметил пробуксовки, а амортизация оказалась на достойном уровне. Однако, при увеличении нагрузки, у конструкции быстро обнаружилось слабое место - задняя шина начала ломаться по сегментам, в то время как передняя осталась целой. 

Эксперимент подтвердил: отсутствие воздуха действительно обеспечивает отсутствие проколов, но не решает всех проблем. Безвоздушные шины требуют баланса между гибкостью, прочностью, массой и безопасностью. Производителям приходится искать компромиссы, чтобы такие решения могли конкурировать с классическими пневматическими покрышками. 

Для создания рабочего прототипа не понадобились промышленные мощности — достаточно было 3D-моделей, подходящего материала и принтера, способного печатать крупные гибкие детали. Это открывает новые возможности для энтузиастов небольших  мастерских. Важно отметить, что развитие велосипедных технологий идет сразу же по привычным направлениям: например, растет интерес к электровелосипедам с автоматическими трансмиссиями, как в моделях, о которых рассказывается в материале о современных решениях для традиционных и устойчивых велосипедов . В целом, появление доступных 3D-печатных шин может ускорить внедрение новых идей, но пока такие конструкции выглядят скорее экспериментом, чем массовым продуктом. 

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