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Автор: Мария Степанова

3 июля 2026, 06:27

3-НДФЛ при продаже авто в 2026: новые требования, коды и штрафы для владельцев

3-НДФЛ при продаже авто в 2026: новые требования, коды и штрафы для владельцев

Новые правила 2026 года: теперь за продажу авто надо сдавать 3‑НДФЛ даже при нулевом налоге

3-НДФЛ при продаже авто в 2026: новые требования, коды и штрафы для владельцев

В 2026 году правила подачи 3-НДФЛ после продажи автомобиля ужесточились: теперь даже при отсутствии налога декларация обязательна. Это важно знать, чтобы не столкнуться с неожиданными штрафами и пенями от ФНС.

В 2026 году правила подачи 3-НДФЛ после продажи автомобиля ужесточились: теперь даже при отсутствии налога декларация обязательна. Это важно знать, чтобы не столкнуться с неожиданными штрафами и пенями от ФНС.

В 2026 году для всех, кто продает автомобили в России, появились новые требования к заполнению налоговой декларации 3-НДФЛ. Даже если налог к уплате не взимается, подача декларации становится обязательной. Это связано с обновленной формой отчетности и жестким контролем за доходами граждан. Теперь незнание новых правил может привести к штрафам и начислению пени, а налоговая инспекция активно сверяет данные о сделках с ГИБДД и банками.

Декларацию следует подавать всем владельцам, если автомобиль находится в собственности менее трех лет. Даже если сумма сделки не превышает 250 тысяч рублей или машина продана по цене покупки, отчетность все равно требуется. Исключение — если авто было у вас более трех лет: в этом случае ни налог, ни декларация не нужны.

Если автомобиль продан дороже, чем был куплен, разницу необходимо задекларировать и оплатить 13% НДФЛ. С 2025 года действует прогрессивная шкала: если общий доход за год превышает установленный лимит, ставка может быть выше. ФНС теперь практически не оставляет шансов скрыть факт продажи — данные проверяются автоматически.

Срок подачи 3-НДФЛ — до 30 апреля года, следующего за годом сделки. Например, если сделка заключена в 2025 году, крайний срок — 30 апреля 2026 года. Если по отчету начислен налог, его необходимо оплатить до 15 июля. Просрочка даже на один день влечет за собой начисление пени и штрафа. Подать декларацию можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, с помощью программы «Декларация» или лично в налоговой. Для онлайн-подачи необходима подтвержденная учетная запись на Госуслугах и электронная подпись. Бумажную декларацию разрешено отправить по почте с уведомлением о вручении.

Перед заполнением декларации следует подготовить документы: паспорт, ИНН, договоры купли-продажи (на покупку и продажу авто), квитанции, подтверждающие расходы, ПТС и СТС. Если вы планируете заявить имущественный вычет, обязательно предоставьте копии документов, подтверждающих расходы на приобретение машины. В титульном листе указаны ФИО, ИНН, паспортные данные, адрес регистрации, год подачи и способ отправки декларации. В разделе доходов указываются финансовые показатели, полученные от продажи, а также ФИО покупателя или название организации.

В 2026 году для дохода от продажи при получении средств в электронной форме применяется код 1521, а для бумажных деклараций — код 18. Ошибка в коде может привести к возврату декларации и необходимости ее повторной подачи. Имущественный вычет можно заявить двумя способами: по фактическим расходам на покупку авто или стандартно — до 250 тысяч рублей. Без подтверждающих документов вычет не засчитывают. Если декларация заполняется вручную, рассчитывайте налог самостоятельно. При ошибках налоговая может доначислить налог и выставить штраф.

За несвоевременную подачу 3-НДФЛ предусмотрен штраф — 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки, но не менее 1 000 рублей даже при отсутствии налога. Если налог не уплачен вовремя, штраф составляет 20% от суммы, а при умышленной неуплате — до 40%. Кроме того, ежедневно начисляются пени из расчета 1/300 от ключевой ставки Центробанка. Многие водители ошибочно считают, что налоговая не замечает факт продажи, однако с 2026 года ФНС активно использует цифровые сервисы и сверяет данные с ГИБДД.

Среди частых вопросов — как снизить налог при продаже авто. Это возможно, если воспользоваться имущественным вычетом: либо по фактическим расходам, либо стандартно — до 250 тысяч рублей, при наличии документального подтверждения. Если декларация заполнена с ошибками, налоговая вернет ее на доработку, что может привести к просрочке и штрафу. Важно помнить, что практика взыскания штрафов и пени становится все жестче, а контроль за доходами от продажи автомобилей усилился.

В 2026 году ФНС ужесточила требования к сделкам по продаже автомобилей, и новые правила уже действуют. Для большинства автовладельцев это означает необходимость заранее подготовить документы, внимательно заполнить декларацию и не откладывать подачу до последнего дня. В противном случае можно столкнуться с неприятными последствиями и налоговыми проверками.

В части ужесточения контроля на транспорте стоит отметить, что вопросы регистрации и эксплуатации автомобилей в России становятся все более актуальными. Например, недавно обсуждалась проблема автомобилей, зарегистрированных на умерших владельцах, которые позволяют избегать штрафов и налогов. Подробнее о рисках и нюансах подобных ситуаций можно узнать в соответствующем материале, чем грозит выезд на авто, числящемся за умершим .

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