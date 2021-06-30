4 главных изменения для автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля
Меняется порядок получения медицинской справки. Как пишут Autonews, с 1 июля вступает в силу смягченный приказ Минздрава. Если врач-нарколог найдет у водителя признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками, тому придется сдавать дополнительные дорогостоящие анализы. Ранее анализы предлагалось назначать всем без разбора.
С 1 июля вступает в силу запрет на ввоз в Россию транспортных средств с правым расположением руля, относящихся к категориям М2 и М3: автобусов и микроавтобусов, самосвалов и строительной спецтехники, а также грузовиков, имеющих манипуляторы.
Кроме того, с июля начинают действовать новые правила легализации изменений в конструкции автомобиля. При установке газобаллонного оборудования, нестандартных багажников, лебедок или фаркопов водитель должен предоставить машину на проверку в специальную лабораторию. Практику выдачи разрешений дистанционно, по фотографиям без фактического осмотра решили запретить.
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