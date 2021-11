4 китайских электромобиля, достойных внимания

JAC iEV7S

Этот электромобиль уже сейчас можно приобрести в России, стоит он у нас 2,5 млн рублей, причем речь о люксовой комплектации, других моделей в Россию дилеры не привозят.



Что вы получите за сумму 2,5 млн: две подушки безопасности, подогрев передних сидений, климат контроль с функцией очистки воздуха в салоне, мультируль, сенсорный дисплей с диагональю 8 дюймов, парктроник, камеры, обеспечивающие обзор 360 градусов, круиз-контроль, ABS и ESC.



Разгон до сотни занимает 11 секунд, максимальная скорость 130 км/ч, запас хода 280 км. Машина поддерживает функцию быстрой подзарядки, достаточно всего 1 часа для восполнения заряда, так что машина станет комфортным решением для города.

GAC Aion S

Эта машина была впервые показана еще в 2018 году и имеет впечатляющие 500 км запаса хода, что сопоставимо с предложениями премиальных брендов. При этом стоимость этого электромобиля в зависимости от комплектации будет от 21,5 до 26,7 тысяч долларов. Согласитесь, за таки деньги Tesla не купишь, да и кому она нужна, если есть Aion S?



Хотя машина точно не для гонок, до сотни она разгоняется за 8 секунд. Электромобиль выпускаются только с передним приводом, на передней оси же располагается электромотор мощностью 184 л.с. Батарея емкостью 59 кВт·ч гарантирует в реальных условиях эксплуатации до 400 км хода, ну или все 500 при идеальных. Кстати, модель 2021 года пополнилась несколькими версиями: Plus 60, Plus 70 и Plus 80. Последняя предполагает запас хода в 600 км и разгон до сотни за 6,8 секунд.



Что еще можно добавить? Панорамная крыша из монохромного стекла, меняющего цвет на солнце, полностью цифровое управление – никаких аналоговых кнопок в салоне. Все через 14-дюймовый сенсорный дисплей и «шайбу» на центральном тоннеле.

Chery Tiggo 3xe 480

Электрический кроссовер мало чем отличается от бензинового Chery Tiggo 2. Всего машина выпускается в двух версиях с батареей на 49 кВт∙ч и на 54 кВт∙ч, на 350 и 400 км хода соответственно. Пока автомобиль продается только на внутреннем рынке Китая и купить его у официального дилера Chery в России не удастся.



В этой машине радует цена – топовая комплектация стоит менее 20 тыс. долларов, то есть менее 1,5 млн рулей по текущему курсу! Безусловно, экономия не прошла бесследно для машины, салон ее не тянет на люксовый даже в максимальной комплектации. Но в рамках этого бюджета оборудован Chery неплохо.



Минусом является отсутствие функции быстрой подзарядки – «электротопливом» заполнять батарею придется в течение суток.

Nio ES6

Этот полноразмерный электрический кроссовер создавался в качестве конкурента Tesla Model X на китайском рынке, пока только там он и продается. Стоит он в базе около 52 тыс. долларов, что значительно дешевле Теслы, но выводит этот электромобиль за рамки бюджетного сегмента.



Цена сопоставима с комплектацией и качеством исполнения – полный привод, разгон до сотни за 5,6 секунды, запас хода на одном заряде 430 км и это минимальная дальность пути, в идеальных условиях он способен на большее.



Что касается дизайна интерьера, то в салоне у этого кроссовера ничуть не хуже, чем у Tesla Model X. В отделке использованы качественные материалы, приборная панель полностью цифровая, огромный сенсорный экран установлен вертикально.