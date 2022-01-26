4 миллиона рублей за старый мотоцикл BMW: вот почему он стоит так дорого
Около трех месяцев назад байк продали дилерскому центру в Бруклине, где на мотоцикл установили новый воздушный фильтр и аккумулятор премиум-класса. Кроме того, было отрегулировано время зажигания для оптимизации работы двигателя, а все прокладки клапанной крышки заменили на современные.
Отреставрированный мотоцикл способен разгоняться с нуля до 60 миль в час (96 км/ч) за очень приличные 5,9 секунды. Максимальная скорость, которую может развить этот ретробайк, составляет 103 мили в час или 165 км/ч.
В настоящее время мотоцикл выставлен на продажу на сайте Bring a Trailer, где продаются винтажные модели автомобилей и мотоциклов. Пока за него просят около пяти тысяч долларов или почти 4 миллиона рублей.
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