4 неприятности, которые вызывают изношенные тормозные колодки
Повреждение тормозных дисков и суппортов
В тормозной системе все взаимосвязано, поэтому «смерть» одного элемента ведет к износу остальных. Оголенный метал на колодках создает не только скрежет при торможении, но и повреждает тормозные диски.
Увеличение времени отклика тормозов
Чем выше износ колодок, тем сложнее тормозной системе остановить машину. Если вам кажется, что на педаль тормоза приходится давить сильнее, чем раньше, то пора ехать на сервис. Кроме того, со стертыми колодками у вас увеличивается длина тормозного пути.
Вибрация при торможении
При нормальной работе тормозов машина останавливается плавно. Но если у вас повреждены тормозные диски или сильно изношены колодки, то при торможении вы можете ощущать вибрации. Если после нажатия на тормоз машину начинает трясти, видимо, пора заняться тормозами.
Износ покрышек
Неисправность элементов тормозной системы ведет к тому, что торможение становится более резким, это ведет к ускорению износа шин, так что своевременная замена колодок позволит отсрочить покупку новой резины.
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