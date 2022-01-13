4 обязательных вещи в вашем багажнике: что нужно иметь в машине, чтобы не было проблем
Аптечка
По-прежнему остается обязательной в каждой машине, причем она должна быть сформирована согласно действующему нормативно-правовому акту: указанный в нем перечень медицинских средств должен быть в аптечке в нужном количестве. Также важно соблюдать срок годности всех средств и обновлять состав аптечки при необходимости. С 2009 года лекарства исключены из состава аптечки, в ней остались только перевязочные средства, жгуты для остановки крови и приспособление для проведения искусственного дыхания. Если инспектор ДПС обнаружит, что аптечка просрочена, то это будет приравниваться к ее отсутствию. Штраф за отсутствие аптечки составляет 500 рублей.
Огнетушитель
Огнетушитель объемом 2 литра с указанным в сертификате ГОСТ Р-51057 должен находиться в любом автомобиле. У баллона срок годности 10 лет, у порошкового огнетушителя срок годности 5 лет, то есть раз в пять лет его нужно перезаряжать в любом специализированном магазине. Штраф за отсутствие огнетушителя, как и в случае с аптечкой, составляет 500 рублей. Редко кто из сотрудников ДПС проверяет срок годности, но, если все же проверят и обнаружат, что он истек, вам также имеют право выписать штраф на 500 рублей, т.к. согласно статье 12.5 КоАП это приравнивается к его отсутствию.
Обращаем ваше внимание, что за отсутствие аптечки и огнетушителя не могут выписать два отдельных штрафа, т.е. если у вас нет ни того, ни другого, сумма штрафа все равно составит только 500 рублей.
Знак аварийной остановки
За отсутствие знака аварийной остановки можно получить два разных штрафа. В первом случае, если при стандартном досмотре машины инспектор не обнаружил у вас знак. В некоторых случая вы можете отделаться предупреждением, в остальных штрафом в размере 500 рублей.
Также вы можете получить штраф, но уже в размере 1000 рублей, если не выставите знак аварийной остановки в случае ДТП.
Светоотражающий элемент/жилет
Если отсутствие всего вышеперечисленного является поводом для штрафа, и может помешать прохождению техосмотра, то со светоотражающим элементом ситуация иная. Его отсутствие в машине не будет поводом для административного наказания, но, если вы в темное время суток за городом выходите из машины, вы обязаны надевать жилет со светоотражающими элементами. За его отсутствие грозит штраф в 500 рублей, а если вас обнаружат без жилета на месте ДТП, то штраф составит уже 1000 рублей.
В каких случаях инспектор может проверять наличие этих предметов
Согласно статье 7.7 ПДД отсутствие медицинской аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя приравнивается к неисправности ТС и значит его эксплуатация запрещена. Также в общих положениях ПДД РФ указано обязательное наличие и использование знака аварийной остановки при ДТП и ношение жилета со светоотражающими элементами в темное время суток за городом. Административная ответственность и суммы штрафов за эти нарушения предусматривает статья 12.5 КоАП РФ.
Однако, просьба открыть багажник означает, что инспектор намерен провести досмотр ТС, что допускает статья 27.9 КоАП РФ. Согласно п.1 ст. 27.9 КоАП досмотр транспортного средства любого вида, то есть обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности, осуществляется в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения. В данном случае инспектор обязан сообщить причину досмотра и составить протокол, копия протокола с подписью инспектора и владельца ТС передается владельцу. Если досмотр проводиться в связи с подозрением об участии авто в преступлении, вам должны показать ориентировку.
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