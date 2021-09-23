4 основных мифа, связанных с работой камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД
Фото: И. Братуха
Грязные, нечитаемые номера
В настоящее время плохо читаемые номера ТС уже не являются препятствием для их определения фотокамерами. Последние, по сути, являются «навороченными» компьютерами, которые имеют оптическую составляющую, инфракрасные датчики, считывающие номер по рельефу и светоотражающим элементам, а также нейросети, умеющие сопоставлять видимую часть номера с официальными базами данных зарегистрированных ТС. Таким образом, определить государственный номер автомобиля можно довольно быстро.
Передвигаться с грязными номерами запрещают ПДД, а нарушители, преднамеренно скрывающие государственные номера ТС, представляют собой социальную угрозу: на их счету сотни опасных аварийных ситуаций, а также случаи получения тяжелых травм и ДТП со смертельными исходами. Отсюда вывод: заметив неблагонадежного участника дорожного движения, увеличьте дистанцию.
Плохая погода препятствует эффективной работе камер
Это миф №2. Используемое сегодня оборудование – преимущественно отечественного производства. То есть разработано с учетом российских климатических условий: камеры защищены от дождя, грязи, снег и пыли. Когда зимой по причине снега, смешанного с грязью, мы рискуем столкнуться с проблемой «грязных» номеров, бояться не стоит: добропорядочных граждан, для которых подобная ситуация является единичным случаем и связана с погодными условиями, быстро определяют благодаря именно инновационным разработкам.
Из-за плохо различимой разметки на дорогах могут оштрафовать
В случае, если на определенном участке дороги разметка повреждена и не различима, фиксацию нарушений, связанных с пересечением каких-либо линий, как правило, отключают, поскольку сориентироваться в таких условиях непросто.
В помощь водителю - антирадары
Михаил Родионов утверждает, что использование антирадаров сегодня не так эффективно, как было еще несколько лет назад. Почему? По его словам, подавляющее большинство современных камер являются «безрадарными», то есть используют оптические технологии (на основе простейших формул вычисляется скорость движения автомобиля на определенном участке дороги).
Данные о расположении комплексов фото- и видеофиксации размещаются в Интернете, поэтому для автомобилистов удобнее использовать любой навигатор, который будет предупреждать о приближении к зоне контроля.
«Заточены» преимущественно на лихачей
Основная функция комплексов фото- и видеофиксации на дорогах - контроль за соблюдением скоростного режима. Данный вид нарушений, согласно данным статистики, наиболее распространенный в нашей стране (порядка 95-97% постановлений о наложении всех штрафов ГИБДД).
При столкновении на скорости 80 км/ч шанс выжить имеет лишь четверть пешеходов, а вместе с тем именно на такой скорости зачастую передвигаются машины в черте города с учетом допустимого порога превышения максимальной скорости (+20 км/ч).
Американская ассоциация городских транспортных властей проводила в свое время исследования и опубликовала их результаты: самые эффективные инструменты для поддержания скоростного режима – камеры фото- и видеофиксации плюс дорожная планировка. По разным международным данным, установка камер на дорогах снижает смертность до 44%.
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